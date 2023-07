– Henderson har akseptert bud fra Saudi-Arabia

Tidligere Liverpool-kaptein Steven Gerrard ble tidligere i juli klar som trener for Al Ettifaq i Saudi-Arabia. Om fotballryktene stemmer, kan det nå bli en gjenforening med dagens Liverpool-kaptein, Jordan Henderson.

The Athletic melder at 33-åringen, som har to år igjen av kontrakten med Liverpool, lener seg mot å dra til Saudi-Arabia og Al Ettifaq.

Torsdag ettermiddag skriver journalisten Fabrizio Romano på Twitter at Henderson, skal ha akseptert budet fra den saudiarabiske klubben.

Romano skriver at det er en muntlig enighet mellom Henderson og klubben. Liverpool-kapteinen skal ha hatt samtaler med Jürgen Klopp torsdag og fått grønt lys.

Nå gjenstår det at Liverpool og Al-Ettifaq blir enige om en overgangssum. Liverpool vil ikke la midtbanespilleren gå gratis.

GJENFORENING? Steven Gerrard og Jordan Henderson kan, om ryktene blir sanne, bli gjenforent i Saudi Arabia. Foto: Carl Recine

Også Aaron Ramsey skal være koblet til Saudi-Arabia, skriver The Sun.

PSG vil ifølge RMC Sport gjøre alt de kan for å tiltrekke seg Harry Kane. Det skal være planlagt et nytt møte mellom PSG og Tottenham denne uken, men RMC skriver at Kane personlig heller vil prioritere Bayern München.

ØNSKET: PSG ønsker Harry Kane, men ifølge RMC Sport ønsker engelskmannen seg til Bayern Müncen. Foto: Peter Byrne

Liverpool skal være klare til å legge inn et bud på Chelsea-spilleren Levi Colwill, skriver 90 min.

Ifølge Mundo Deportivo ønsker Barcelona å signere Bernardo Silva fra Manchester City. Om dette ikke går har de Tottenhams Giovani Lo Celso som en plan B.

Rekordsigneringen for Atlético Madrid i 2019, João Félix, er nå ønsket av flere andre klubben ifølge det spanske nettstedet ABC. Manchester United, Newcastle United og Aston Villa skal alle være interessert i å låne den portugisiske fotballspilleren.

Declan Rice har i lang tid blitt koblet til Arsenal. West Ham og Arsenal ble i starten av juli enige om en pris på 105 millioner pund (om lag 1,4 milliarder kroner), men de har enda ikke signert kontrakt. Dette frustrerer West Ham, skriver Sky Sports.

IKKE SIGNERT KONTRAKT: Declan Rice ventes å bli Arsenal-spiller denne sommeren, men kontrakten er enda ikke signert. Foto: John Walton

Årsaken skal være forsinkelser med papirarbeid fra Arsenals advokater.

Everton skal være interessert i franske Moussa Dembélé som står uten kontrakt og Leicester-spiller Jamie Vardy, melder Football Transfers.

Newcastle fortsetter samtalene med Leicester om å hente Harvey Barnes. Daily Mail skriver at de vurderer å legge inn et bud på 30 millioner pund, som er om lag 390 millioner kroner.

Danske Pierre-Emile Højbjerg, som fortiden er i Tottenham, skal være på listen over potensielle ønsker til Atlético Madrid, skriver Marca.

Evening Standard skriver at Chelsea er åpne til å selge Trevoh Chalobah denne sommeren om de får det rette budet.

Manchester City-spilleren James McAtee har vært på lån hos Sheffield United forrige sesong. Nå har de, ifølge The Sun, bydd rundt 30 millioner pund for den irske spilleren (om lag 390 millioner kroner). Avisen melder at City skal ha avslått budet.

Bristol City skal ha avslått budet på 15 millioner pund (ca. 195 millioner kroner) på Alex Scott fra Bournemouth, skriver Bristol Live.