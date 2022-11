Hemmelighetsfull Solbakken om Haaland-reise: – Ikke på ferie

Onsdag møtte landslagstrener Ståle Solbakken pressen i Irland.

Der bekreftet Solbakken at Erling Braut Haaland for øyeblikket befinner seg i Barcelona. NFF har tidligere meldt at stjernespissen ikke er med landslaget til privatlandskampen mot Irland, som spilles torsdag.

På spørsmål fra NRK om Haaland var på en velfortjent ferie i Barcelona, svarer treneren følgende:

– Han har ikke noen velfortjent ferie. Han hadde noe han skulle gjøre i Barcelona, som både vi og Manchester City er veldig enige om. Og så er planen at, hvis det fungerer, og alt går etter planen, så skal han dukke opp når vi ankommer fra Irland. Hvis hans del går etter planen, sier Solbakken.

Han ønsket ikke å gå dypere inn på hva City-spissen gjør i den spanske storbyen.

Haaland observert i Barcelona: – Ikke ferie

– Det er noe som du må spørre han om. Jeg har ikke noe behov for å gå i detaljer om det. Hvis han vil svare på det er det opp til ham, sier Solbakken.

Haaland startet sin første kamp for Manchester City siden 25. oktober mot Brentford lørdag. Jærbuen spilte 90 minutter, men kom ikke til de største sjansene og gikk målløs av banen. Etter kampen sa City-manager Pep Guardiola at 22-åringen ikke følte seg helt topp.

Den siste tiden har Haaland slitt med en leddbåndskade i ankelen, men var altså med fra start i lørdagens kamp i Premier League.

Norge møter Irland på Aviva Stadium i Dublin torsdag 17. november. Kampen ser du på TV 2 Direkte klokka 20:45.

Søndag tar Norge imot Finland på Ullevaal Stadion. Kampen har avspark klokka 14:00 og sendes på TV 2 Direkte.