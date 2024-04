Helten til TV 2: – Det har aldri skjedd før!

På sin egen bursdag ble Andreas Christensen den store helten for Barcelona.

PSG-Barcelona 2–3

– Det har aldri skjedd før!

Det svarer danske Andreas Christensen til TV 2 etter å ha avgjort den første kvartfinalen mot PSG.

Dansken har nemlig bursdag 10. april. På sitt første touch, etter å ha vært på banen i ett minutt, steg han til værs og scoret målet som skulle vise seg å bli det avgjørende i den høydramatiske kampen.

Bursdag gir ikke klippekort i elleveren til Barcelona. Det fikk Christensen erfare onsdag kveld.

– Var du skuffet over å ikke starte kampen?

– Ja, jeg var jo det, men jeg kan forstå det. Jeg har vært på vei tilbake fra en skade, så det er fair nok, sier Christensen.

Dessverre for Barcelona og Christensen må han stå over returoppgjøret etter at han pådro seg karantene etter å ha fått gult kort i kampen.

Dansken som ble hentet som midtstopper fra Chelsea, har i Barcelona fått seg en helt ny rolle. Nå er det defensiv midtbane han bekler.

En rolle Sergio Busquets gjorde til sin egen gjennom 15 år i Barcelona.

– Jeg prøver ikke å sammenligne meg selv med ham. Det er det ingen som kan. Jeg var heldig og fikk spille én sesong med Busquets, men jeg sammenligner meg ikke med ham. Jeg forsøker å finne min egen rolle, sier Christensen.

DEN STORE HELTEN: Andreas Christensen feirer seiersmålet med resten av laget. Foto: Lewis Joly

Stjernekeeper fikk gjennomgå: – Involvert i samtlige baklengs

Det har blitt en vane at det blir høydramatisk når PSG og Barcelona møtes i Champions League.



Denne gangen var det Barcelona som gikk rett i strupen på PSG. Etter 36 minutter tok de en fortjent ledelse.



I pausen fikk franskmennene gjennomgå i TV 2s studio.

Spesielt stjernekeeper Gianluigi Donnarumma fikk høre det fra TV 2s ekspert Morten Langli.

– Han har virkelig ikke vært patent, sa Langli.

FORTVILTE: Kylian Mbappé måtte se Barcelona score tre ganger i Paris. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Høre det, fikk spillerne trolig også i pausen av manager Luis Enrique.

For det var et helt annet PSG-lag som kom på banen i andreomgang. Nå var det hjemmelaget som gikk i strupen på gjestene.

Fem minutter senere hadde de snudd kampen og ledet 2–1.

Men Gianluigi Donnarumma var ikke ferdig med å gi gaver til Barcelona.

Først et dårlig utspark som til slutt endte opp i beina til Pedri, som vartet opp med en helt ellevill gjennombruddspasning, som Raphinha enkelt kunne sette i mål.

Så fikk Andreas Christensen som kun hadde vært på banen i ett minutt, stige til værs to meter fra målstreken og stange inn Barcelonas tredje mål.

– Hvor er Donnarumma, spurte TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.



– Han står limt inntil streken, svarte ekspertkommentator Jesper Mathisen.

– For en rotete kamp av Donnarumma. Han har egentlig vært involvert i samtlige mål imot. Det første roter han i feltet på, det andre er en dårlig pasning fra ham som gir Barcelona muligheten og på det siste målet er han ekstremt passiv, var dommen til Mathisen.

