Helland holdt avgjørelsen hemmelig for sin nærmeste

Å legge opp som fotballspiller er så vanskelig for Pål Andrè Helland at han slet med å fortelle sin nærmeste støttespiller om at avgjørelsen var tatt.

Pål André Helland (32) informerte onsdag formiddag om at han legger opp etter årets sesong.

Søndagens kamp mot HamKam blir dermed hans siste på toppnivå.

13 år etter debuten i Eliteserien er det slutt. De siste sesongene har vært preget av skader.

– Det føles veldig feil

Til TV 2 sier han at det er mye av grunnen til at han nå velger å legge fotballskoene på hyllen.

– Det var blytungt å ta den avgjørelsen. Jeg har fotballferdigheter som tilsier at det skal være mulig å holde på mye lenger, men kroppen er ikke der. Det føles veldig feil, likevel er det den riktige avgjørelsen.

BLYTUNGT: Helland innrømmer at det blir blytungt å ikke spille fotball lenger. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

LSK-spilleren forteller at det var tøft å fortelle sine nærmeste om avgjørelsen. Spesielt en person, hans nærmeste støttespiller, gruet han seg til å fortelle det til.

– Pappa har betydd mest for meg gjennom hele karrieren. Det var tungt å fortelle han at jeg skulle legge opp. Jeg måtte vente med å fortelle det til han, for han er «tett som en sil». Men han forsto avgjørelsen.

Har gjort klubbene bedre

Helland spilte i Rosenborg i en årrekke og opplevde stor suksess sammen med de sorte og hvite. Med trønderklubben ble han både seriemester og vant cupmester i 2015, 2016 og 2018.

Nå kan han se tilbake på en karriere han er stolt av.

– Alle klubbene jeg har kommet til har blitt bedre. Da jeg var liten, drømte jeg om å spille for Norge, Rosenborg og Arsenal. Jeg må være veldig fornøyd med å ha nådd to av de målene.

FORNØYD: Helland er fornøyd med den karrieren han har hatt, og at valget var svært vanskelig å ta. Foto: Geir Olsen / NTB

Fotballspilleren fra Kyrksæterøra har mange opplevelser fra fotballen bak seg. Han trekker cupfinalen i 2016 frem som et av de aller beste.

– Hvis jeg skal være litt narsissistisk så er det å score tre mål og ha en målgivende i en cupfinale hvor stillingen blir 4-0 et høydepunkt. Det er veldig stort, jeg skal innrømme det.

Se video av Helland sitt storspill i cupfinalen 2016 her:

Hyllet av lagkamerat

Lagkamerat Mads Hedenstad Christiansen (22) forteller at laget ble sjokkert over nyheten om at Helland skulle legge opp.

– Det var mange som ikke hadde sett den komme. Det er utrolig trist. Han er en fantastisk person å ha i garderoben, sier LSK-keeperen.

Christiansen mener Helland har betydd mye mer enn hva folk tror.

– Han har vært ekstremt viktig for kulturen og måten gruppen har vokst på. Det er ikke en fotballspiller i Norge som ikke vet hvem Helland er. Bare navnet hans løftet klubben, sier Christiansen.

TRIST: Mads Hedenstad Christiansen synes det er trist at Helland gir seg, men forstår avgjørelse godt. Foto: Naina Helén Jåma / NTB

Han forteller at det var flere av lagkameratene som satt med en tåre i øyekroken da lagkompisen fortalte at han skulle legge opp.

– Det er veldig trist. Det er aldri gøy at noen må legge opp på grunn av skader og at kroppen ikke vil mer. Nå skal vi gi han en seier før han gir seg, sier Christiansen.

Helland mener det gir han en ekstra motivasjon inn mot siste kamp. Trønderen er tydelig på at det ikke er noe annet alternativ.

– Når det er din siste kamp i karrieren så gir du alt, den kampen skal vinnes, sier LSK-spilleren før sin siste kamp.