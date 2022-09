Helgens godbiter: England må vinne: – Hans mulighet til å slå ut i full blomst

Husker du Petter Northugs møte med Erling Braut Haaland etter forrige Nations League-samling? Se den i videovinduet øverst!

Etter at Nations League ble etablert i 2018 har fotballsupportere kunne nyte jevne kamper under landslagspausene.

Allerede fra i kveld kan du forsyne deg av helgens koldtbord.

Der finner du enkle forretter som Moldova mot Nord-Makedonia og Estland mot Malta fra klokken 18.00.

Til hovedrett og dessert er det langt mer å velge mellom. Fredag kan du nyte Italia mot England, samt overraskelseslaget Ungarn mot Tyskland.

På sensasjonelt vis har Ungarn tatt ledelsen i gruppen etter å ha slått England to ganger. Det inkluderer en ydmykende 4-0-seier på engelsk jord.

Dette tvinger England til å levere denne samlingen, om de skal ha mulighet til å hevde seg i Nations League. I skrivende stund ligger Gareth Southgates menn an til nedrykk til pulje B.

– Dette er Jude Bellinghams sjanse. Jeg er ikke i tvil om at han blir sentral i VM, men disse to Nations League-kampene er hans perfekte mulighet til å slå ut i full blomst, sier tidligere landslagsspiller Micah Richards til Daily Mail.

”This is his time. I have no doubts at all that he will be central to Southgate’s plans in Qatar — not just in his squad but his starting line-up for the opening match against Iran — and these two Nations League ties against Italy and Germany are the perfect opportunity to see him flourish.”

Fredagens kamper Pulje A: 20.45: Tyskland - Ungarn (TV 2 Sport Premium 2 og Play) 20.45: Italia - England (TV 2 Sport Premium og Play) Pulje B: 20.45: Bosnia-Hercegovina - Montenegro (TV 2 Play) 20.45: Finland - Romania (TV 2 Play) Pulje C: 18.00: Georgia - Nord-Makedonia (TV 2 Sport Premium) 20.45: Bulgaria - Gibraltar (TV 2 Play) Pulje D: 18.00: Estland - Malta (TV 2 Sport Premium 2 og Play)

Fortsetter Haaland scoringsshowet?

Lørdag er det duket for Norge-kamp på TV 2 Direkte og Play fra klokken 17.00.

Nations League-toppscorer Erling Braut Haaland og resten av Ståle Solbakkens menn skal i aksjon borte mot Slovenia.

– For øyeblikket er han den beste spissen i verden, sa Slovania-spiller Petar Stojanovic tidligere denne uken.

– Det blir ikke lett, men jeg tror forsvaret vårt kan stoppe Haaland igjen, sa Gregor Sikosek under torsdagens Slovenia-pressekonferanse.

Etter drømmestarten i sommer har Norge kapret førsteplassen i gruppen. Med tre poengs forsprang ligger landslaget an til å sikre seg gruppeseier. Noe som vil bety opprykk til det gjeveste selskap.

Dersom det skulle skje, vil Haaland & co. kunne møte nasjoner som Frankrike og Tyskland i neste Nations League. En seier i gruppen vil også gjøre det enklere for Norge å kvalifisere seg til det kommende Europamesterskapet, som avholdes i Tyskland.

Lørdag kan man også se poengdesperate Sverige som møter Serbia i Beograd.

Fotballfesten starter allerede klokken 15.00 og totalt spilles det ni kamper lørdag.

Lørdagens kamper Pulje A: 20.45: Tsjekkia - Portugal (TV 2 Play) 20.45: Spania - Sveits (TV 2 Sport Premium 2 og Play) Pulje B: 15.00: Armenia - Ukraina (TV 2 Sport Premium) 18.00: Slovenia - Norge (TV 2 Direkte og Play) 20.45: Skottland - Irland (TV 2 Play) 20.45: Israel - Albania (TV 2 Play) 20.45: Serbia - Sverige (TV 2 Sport Premium og Play) Pulje C: 18.00: Nord-Irland - Kosovo (TV 2 Sport Premium) 20.45: Kypros - Hellas (TV 2 Play)

Blir Giroud historisk?

Om du ikke er mett etter lørdag fortsetter festen søndag.

Kan Olivier Giroud bli historisk allerede denne helgen? Det spørs. Men fakta er at franskmannen kun er tre mål unna å bli tidenes mestscorende på det franske landslaget.

Etter å ha scoret sitt 49. mål for Frankrike torsdag puster han Thierry Henry for alvor i nakken, som står med 51 landslagsmål. Søndag er det Danmark som må stoppe kraftspissen.

Ellers kan søndag blant annet by på Nederland mot Belgia, som begge kjemper en intens kamp for å vinne gruppen.

Totalt spilles det ti kamper søndag.

