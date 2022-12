Helene (27) gruser Haalands målsnitt: – Skulle gjerne hatt like godt betalt som ham

Erling Braut Haalands scoringssnitt for Manchester City har forbløffet en hel fotball-verden. Men den norske superstjernens målteft blir bare barnemat sammenlignet med det Helene Alver Årstad har prestert for Tonstad IL fra fjellbygda Sirdal i fjerdedivisjon denne sesongen.

Denne sesongen har angriperen scoret ufattelige 55 mål på 19 seriekamper. Totalt med kampene i OBOS-cupen, den regionale fotballcupen for breddefotballen, har Alver Årstad bøttet inn enorme 61 mål på 20 kamper. Det gir et scoringssnitt på 3,05 per kamp.

Ingen andre spillere, verken på kvinne eller herresiden, kan vise til en tilsvarende scoringsteft i det nordiske divisjonssystemet. Da er det ikke rart at 27-åringen ofte blir minnet på at hun gruser Erling Braut Haalands målsnitt.

– Men selv er det egentlig ikke noe jeg tenker på. Det er jo litt forskjell på hans nivå og mitt nivå. Samtidig er det jo kjekt å bli sammenlignet med Haaland. Han er jo ekstremt god, så det er jo artig å slå han da. Men jeg skulle gjerne hatt like godt betalt som Haaland, da, sier Alver Årstad og ler hjertelig.

– Statistikken viser at du er den desidert mestscorende spilleren i de fire øverste ligaene i hele Norden?

– Ja, jeg har ikke fått sjekket det opp selv, men jeg har hørt at jeg er den mestscorende spilleren. Det er jo veldig kult, og det er kjekt at en spiller fra en så liten plass som Tonstad blir lagt merke til, svarer storscoreren nøkternt.

HAT TRICK-BALL: Målmaskinen har kommet ut av tellingen med tanke på hvor mye hat trick hun har scoret denne sesongen. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Comeback etter fire år uten fotball

Det som gjør Tonstad IL-spissens prestasjon enda sterkere er at hun først i vinter gjorde comeback på fotballbanen etter å ha vært ute av spill i fire år på grunn av skade og fødsel.

For fire år siden ble hun operert for kompartmentsyndrom, som er en akutt medisinsk tilstand som skyldes trykkøkning i en muskellosje.

– Jeg ble operert i leggene for musklene var for stramme. Så de måtte operere for å snitte opp rundt musklene slik at de får bedre plass. Det var ikke en avansert operasjon, men det gjorde vondt i leggene. Det strammet veldig til, forklarer Alver Årstad.

– Så jeg har hatt en lang pause fra fotballen. Jeg gikk tre-fire år uten å spille på et lag, konstaterer hun.

SKIBYGD: Tonstad er egentlig en skibygd, men Helene foretrekker fotball. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Fotballnomade

Før skaden hadde hun ambisjoner på fotballbanen og var innom en rekke klubber i Stavanger-regionen. Fotballgleden oppstod tidlig i oppveksten i Gyland, en liten bygd i Agder med rundt 650 innbyggere.

– Jeg startet med fotball på Gyland, og hadde to brødre tett på meg i alder som også var glade i å spille fotball. Så i oppveksten var det ganske harde kamper med to gutter mot ei jente. Så gikk ferden videre til Flekkefjord for å spille fotball der, og så spilte jeg i Stavanger ved siden av studiene for Hana og Lura før jeg altså hadde en lang pause, oppsummerer hun.

– Hadde du forventet så mange mål i comebacket på fotballbanen?

– Nei, ikke med tanke på den lange pausen jeg har hatt, slår hun fast.

FARLIG SKUDDFOT: Helene Alver Årstad har bøttet inn mål på Tonstad ILs hjemmebane denne sesongen. Skuddfoten er fryktet. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Scoret åtte (!) i serieåpningen

Allerede i første seriekamp for sesongen viste Alver Årstad at hun ikke hadde glemt hvor målet stod. Hun banket inn ikke mindre enn åtte mål i seriepremieren mot Havørn som Tonstad IL vant 11-0.

– Ja, det var en god start på sesongen. Både laget og jeg fikk god flyt, sier målmaskinen som har scoret så mange hat trick og doble-hat trick gjennom sesongen at hun har kommet ut av tellingen.

– Det hadde nok ikke blitt plass til alle hat trick-ballene i garasjen, nei, ler hun.

FAMILIEKJÆR: Storscoreren Helene sammen med sønnen Birk. Familien i Tonstad er grunnen til at hun ikke vil flytte på seg, selv om det skulle komme tilbud fra Toppserien. Foto: PRIVAT

Sier nei til Toppserien

Med utrolige 61 mål på 20 kamper har hun naturligvis blitt lagt merke til av de store klubbene i høyere divisjoner. TV 2 vet at klubber både i Toppserien og 2. divisjon, deriblant Viking, har Tonstads storscorer navn på blokken. Men med sønnen Birk på snart to år, samboer og nytt hus i den lille bygden Tonstad med 872 innbyggere, er Alver Årstad klokkeklar på at hun ikke vil flytte til et annet sted for å spille fotball.

– Ja, nå er jeg jo samboer med en sirdøl, og sirdøler er det vanskelig å flytte på. Jeg trives veldig godt her. Livet er godt med små barn og jobb som lærer. Så jeg blir værende her, varsler hun.

– Hva om for eksempel dobbeltvinneren Brann hadde gitt deg et tilbud?

– Det hadde selvsagt vært kjekt å prøve seg på et høyere nivå, men nå kan jo vi kvinner sjelden leve av kun fotballen i Norge. Nå har vi akkurat bygget hus og etablert oss her i Tonstad, så jeg tror ikke at jeg hadde flyttet på meg, fastslår målmaskinen, som til tross for sine 55 seriemål ikke klarte å skyte Tonstad til opprykk denne sesongen.

– Neste sesong skal vi klare det. Og jeg må jo ha som ambisjon om å prøve å score like mange mål. Minst, sier hun.