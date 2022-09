Heggebø sikret derbyseier – Brann kan rykke opp søndag

Aune Heggebø (21) har for alvor funnet målformen. Lørdag sikret han mer eller mindre opprykk for Brann i bergensderbyet mot Åsane.

Åsane 0-2 Brann

At Brann skal spille Eliteserien i 2023 er det liten tvil om. Etter seieren mot Åsane lørdag er det kun teoretiske usannsynligheter som kan hindre de røde opprykk.

Et fullsatt Åsane Arena fikk se den suverene serielederen gå i strupen på hjemmelaget. Branns ledermål kom like før pause etter et massivt trykk.

Scoringen var signert Aune Heggebø, som virkelig herjer om dagen. Kraftpluggen har seks mål på de fire siste kampene i Obos-ligaen.

– Det er litt sånn når man er i en flytsone. Da kommer det kanskje lettere. Det er deilig det, sier målscoreren selv til TV 2.

Taper KFUM Oslo mot Mjøndalen søndag sikrer Brann opprykk til Eliteserien. Men Brann-leiren vil likevel ikke ta helt av.

– Vi må ha et øye på den kampen. Men feiring vet jeg ikke om det blir så mye av, sier Heggebø.

Lagkamerat Møller Wolfe er enig med målscoreren.

– Vi har ikke poppet champagnen enda. Det er alltid gøy å avgjøre ting selv, og jeg tipper også at billettsjefene vil at KFUM skal vinne i morgen, sier han, og henviser til at Brann selv kan sikre opprykk hjemme i neste serierunde om Oslo-laget unngår tap.

– Vi tar det som skjer, men vi ønsker å fylle opp stadion og sikre det selv, legger trener Eirik Horneland til.

AVVENTER: Brann håper de kan feire opprykk til Eliteserien hjemme mot Grorud i neste serierunde. Foto: Marius Simensen / Bildebyrån

– Utmerket sjanse

Heggebø mener denne sesongen viser at han har det som trengs for å være Branns spiss i Eliteserien neste år.

– Det er en utmerket sjanse å vise meg frem til neste år. Å levere gode prestasjoner resulterer ofte i mye målpoeng.

Han roser også de oppmøtte på arenaen.

– Det er kjempegøy når det er så mange folk som kommer på kamp. I dag var vi på hjemmebane, egentlig, sier Heggebø.

– Utrolig fortjent

Selv får han ros av lagkamerat David Møller Wolfe får sin scoringsform.

– Det er utrolig gøy. Vi ser alle hvor hardt han jobber hver dag på trening, så det er utrolig fortjent. Vi unner han det, sier Møller Wolfe.

– Er han god nok til å være spiss i Eliteserien?

– Ja. Det har han bevist, sier lagkameraten.

FEIRING: Aune Heggebø kunne juble for scoring i hans fjerde Brann-kamp på rad. Foto: Marius Simensen / Bildebyrån

Også TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah roser spissen.

– Dette trengte han! For han er det en helt avgjørende høst med tanke på hans Brann-karriere, sier Amankwah, og begrunner:

– Med tanke på effektivitet og dødelighet har han fortsatt en del å gå på. Han er nødt å vise mål og prestasjoner for at han skal være spissen Brann skal satse på. Det blir en mye tøffere sesong i Eliteserien.

Denne sesongen har spilletiden på topp blitt delt med Bård Finne. Nå har Heggebø ti mål på 16 ligakamper, mens Finne har elleve fulltreffere. Spissduellen har vært et tema i Bergen hele sesongen.

Ole Didrik Blomberg punkterte kampen med en lekker chip i det siste minuttet av ordinær tid. Brann vant 2-0 på Åsane Arena.

Kan feire opprykk søndag

Heggebø og co. kan få en skikkelig jubelhelg. Taper KFUM mot Mjøndalen søndag er faktisk Branns opprykk allerede sikret, med sju runder igjen.

Da Oslo-laget møter Stabæk og Ranheim i løpet av deres åtte siste runder kan ikke to av lagene ta igjen Brann, som i skrivende stund leder divisjonen med 23 poeng ned til tredjeplass.

Skulle KFUM slå Mjøndalen, vil rødtrøyene ha sjansen til å sikre både ligatittel og opprykk med seier over Grorud på Brann Stadion mandag 12. september.

KOK: Brann-supporterne lagde en herlig ramme på foran et fullsatt Åsane Arena. 3507 tilskuere var tilstede. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Midt i planeten

I nordlige deler av Bergen gikk Brann rett i angrep og etablerte et massivt press mot Åsane-målet.

Mathias Rasmussen forsøkte seg på frispark etter ti minutter, men den gikk midt i fjeset til Kristoffer Nesse Stephensen i den oransje muren. Heldigvis gikk det bra med Åsane-spilleren.

SMELL: Mathias Rasmussens frispark gikk rett i ansiktet til Kristoffer Nesse Stephensen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Der spillet stort sett gikk i retning Åsane-keeper Idar Lysgård, kom hjemmelaget på noen farlige visitter. 25 minutter ut i bergensderbyet kombinerte Kristoffer Larsen og Mats Tornes fint før sistnevnte mistet balansen i det avgjørende øyeblikket.

Aune Heggebø, som har vært klinisk for Brann i det siste, misbrukte så en gedigen mulighet. Spissen headet i tverrligger fra fem meter etter innlegg fra David Møller Wolfe.

NESTEN: Aune Heggebø traff tverrligger med en heading etter halvtimen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Spissen var imidlertid klinisk i kampens 41. minutt. En stuss fra Felix Horn Myhre endte i beina på spissen som enkelt kunne bredside inn 1-0 for Brann.

Åsane yppet seg – Blomberg punkterte

I andreomgang var det langt mindre åpenbart hvem som var best i byen. Med kvarteret igjen av kampen ble Erling Myklebust spilt gjennom, men Åsane-spissen chippet utenfor.

En tydelig frustrert Eirik Horneland likte ikke utviklingen i kampen. Få minutter senere skjøt Lars Kilen midt på Mathias Dyngeland fra kloss hold.

Brann holdt unna på tampen. Ole Didrik Blomberg lekte med Åsane-forsvaret og chippet inn 2-0 i det 90. minuttet.