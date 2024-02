Hegerbergs veiskille: – Nødt til å ta et valg

Ada Hegerberg entrer rommet med selvtillit. Hun setter seg ned i stolen og fikser litt på håret.

TV 2s fotograf flytter på noen planter for visuell effekt.

– Tre stykker var jo litt mye, synes jeg!

Humøret er på plass hos Hegerberg. Det er ikke rart. Lyon-spissen snitter på utrolige 1,34 mål per 90. minutt denne sesongen.

– Det er en utrolig god følelse. Vanskelig å forklare, egentlig. Jeg har jobbet i lang, lang tid for å komme hit, sier spissen til TV 2.

Vi må tilbake til 2017/18-sesongen for å finne et bedre målsnitt (1,65 mål per 90. min). Sesongen la grunnlaget for at hun vant Balon d'Or i 2018.

– Det er et sted som jeg visste jeg kom til å komme tilbake til. Det er kanskje ikke så lett å se fra utsiden, men jeg har vært veldig selvsikker.

Veiskille: – Nødt til å ta et valg



For tiden er Hegerberg både selvsikker og usikker. For hun står overfor et veiskille.

Spissen er på utgående kontrakt i Lyon, hvor hun har spilt i ti år. Vunnet alt.

Det store spørsmålet er: Skal hun signere ny kontrakt eller prøve noe nytt?

– Jeg står i en posisjon der jeg er nødt til å ta et valg om hvilken retning karrieren min skal ta, sier 28-åringen og legger til:

– Jeg har de beste årene i karrieren foran meg med en motivasjon som er på topp. Jeg vil vinne titler og fortsette å prestere.

– Så klart. Det er en spennende tid foran meg som jeg gleder meg til. Som fotballspiller, så tenker man veldig i nuet.

VINNER: Ada Hegerberg har vunnet Champions League hele seks ganger med Lyon. Foto: MARCO BERTORELLO

Lanserer drømmeovergang

TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland mener tiden er inne for Hegerberg å teste seg en annen plass.

– Ada har jo uttalt selv at det har stått stille i Lyon mens andre klubber har tettet forspranget. Så skal hun jo ha sin lønn, så det begrenser hvilke klubber som kan signere Ada. Det må bli en storklubb, sier Ryland, og legger til:

– Barcelona er den første klubben som kommer i tankene mine. Der har det jo vært en del rykter allerede. I tillegg så passer Barcelona med spillestilen i Lyon der Ada blir servert.

TV 2s ekspert er imidlertid usikker på hvor mange enere man kan ha på ett og samme lag.

– Det viktigste er at hun går til en klubb der hun får gode vilkår til å prestere.



EKSPERT: TV 2s ekspert Ingrid Ryland håper Ada Hegerberg prøver seg i en ny klubb neste sesong. Foto: Ingrid Wollberg

– Frister det å prøve noe nytt, Ada?



– Jeg er så glad for at jeg har gode folk til å ta vare på det der. Helt ærlig. Ellers hadde det ikke vært mulig å prestere som jeg har gjort denne sesongen, forklarer landslagsstjernen.

– Om man begynner å tulle med for mange baller i luften, så gjør det noe med fokuset ditt og påvirke prestasjonene.



Nå er fokuset på Norges Nations League-playoff-kamper mot Kroatia. Første kamp spilles fredag i Stavanger.

– Godt å være hjemme i Norge. Vi er nødt til å vinne. Det er godt å kunne fokusere på det, sier Hegerberg.

Kampen blir Gemma Graingers debut som landslagssjef. Hegerberg har fått godt inntrykk av briten.

– Vi trenger tid sammen til å bygge noe nytt. Det har vi behov for etter en tid med mye ustabilitet.