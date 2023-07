Hegerbergs kamp mot klokken: – Altfor tidlig å si

AUCKLAND (TV 2): Norge er avhengig av minst to mål mot Filippinene. Det store spørsmålet før skjebnekampen er om superspissen Ada Hegerberg blir klar.

Ada Hegerberg har hatt eget treningsopplegg etter at hun like før kampstart mot Sveits fikk en kjenning i lysken.

Fredag fikk de fremmøtte journalistene i Auckland se stjernespissen drive med alternativ trening, mens lagvenninnene trente på andre siden av banen.

Hegerberg ankom treningsfeltet omkring ti minutter etter resten av spillerne, så gikk hun i gang med øvelser ledet av fysisk trener Gunnvor Halmøy.

Det er lite som tyder på at lyskeproblemene er alvorlige, ettersom Hegerberg både spurtet og hoppet på gressmatten to dager før skjebnekampen mot Filippinene.

Det ligger an til å bli en kamp mot klokken for å få Lyon-stjernen klar kampen, en kamp Norge er avhengig av å score mål i. Det har de til gode å gjøre etter to kamper i VM.

– Status er at hun jobber med rehab-planen sammen med medisinsk, så er det hvordan hun responderer på det. De jobber med en plan inn mot kampen, men det er altfor tidlig å si hvor bra den planen er, sier landslagssjef Hege Riise under en felles intervjuseanse etter fredagens trening.



EGET OPPLEGG: Ada Hegerberg trente i bakgrunnen av landslaget fredag. Foto: Lise Åserud / NTB

– Tar du utgangspunkt i at hun ikke skal starte den kampen?

– Jeg forholder meg til hva medisinsk sier. Nå fikk Sophie (Román Haug) en kamp sist, hun har vært en solid spiller. Vi krysser fingrene og håper at vi har alle tilgjengelig, svarer Riise på TV 2s spørsmål.

Hegerberg så overraskende pigg ut under fredagens trening. De fremmøtte journalistene kunne se Lyon-spilleren utfordre lysken, med både sprinter og raske vendinger.

Norge har alt i egne hender søndag, men er avhengig av å score minst to mål mot Filippinene.

– Vi har laget en kampplan og sett på ulike scenarioer. Vi vet at vi må score mål, og det er et enkelt utgangspunkt, sier Riise.