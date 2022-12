Hegerbergs agent reagerer på Lyon-trenerens uttalelser: – Alt går etter planen

Ada Hegerbergs agent Victor Bernard reagerer overfor NRK etter at Lyon-trener Sonia Bompastor uttalte at stjernens vei tilbake fra skade er usikker.

– Ada gjør det veldig bra, og det tar ikke spesielt lenger tid enn hva det først var antatt. Hun blir bedre for hver dag, og alt går etter planen, sier Bernard til NRK.

Det har vært stille rundt skadesituasjonen til den norske stjernespissen den siste tiden. I et intervju med avisen L'Equipe ga Lyon-trener Sonia Bompastor en sjelden oppdatering, og den var ikke positiv.

– Hegerberg må gjennom nye undersøkelser i begynnelsen av januar for at vi skal få en litt mer presis dato for når hun er tilbake. Det er vanskelig å si noe i dag, sa hun.

Dermed så Hegerbergs skaderehabilitering ut til å ta atskillig mer tid enn først antatt. I begynnelsen av oktober opplyste Lyon at hun ville være ute i «flere uker til».

– Jeg har sett kommentarene til treneren, og jeg synes ikke det var særlig smart, sa Bernard til NRK.

Belgia-smell

Hegerberg ble hjulpet av banen med en skade i beinet i VM-kvalifiseringskampen mot Belgias 2. september. Dagen etter meldte Norges Fotballforbund at røntgenundersøkelsen avkreftet frykten for brudd, men at hun var uaktuell for ytterligere spill den nærmeste tiden.

Hegerberg har ikke vært i Lyon-troppen siden.

27-åringen var borte fra banen over halvannet år etter at hun ødela korsbåndet i januar 2020. Forrige sesong var hun omsider tilbake og hjalp Lyon til en ny mesterligatriumf. Hun gjorde også comeback på landslaget etter nesten fem års fravær.

Hegerberg ble i 2018 den første kvinnelige Gullballen-vinneren. Det er sportsmagasinet France Football som står bak den prestisjetunge kåringen.

Savner Hegerberg

Lyon måtte nøye seg med 0-0 mot Juventus i mesterligaens gruppespill onsdag. Resultatet var en skuffelse for den franske storklubben. Etter kampslutt trakk trener Bompastor fram savnet av Hegerberg som en av årsakene til at prestasjonen ikke var den beste.

Lyon savner også en annen viktig offensiv brikke. Amerikanske Catarina Macario er i likhet med sin norske lagvenninne skadd og uaktuell for spill i en lengre periode.

– Hvis disse to spillerne kommer tilbake relativt raskt, vil det gjøre mye godt for oss, sa Bompastor.

