Hegerberg vil ha hjelp: – Det er et problem

VIL GÅ ALL INN: Norges landslagsspiss Ada Hegerberg. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

SANKT PÖLTEN (TV 2): Ada Hegerberg (28) kommer med en klar etterlysning for å få suksess med landslaget.

– Jeg får tyn fordi jeg aldri har gjort noe med landslaget, men det er faktisk et EM-sølv som henger høyt, sier Ada Hegerberg til TV 2.

Den norske stjernespissen mimrer tilbake til fotball-EM i 2013 sammen med TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Gulbrandsen er rask med å påpeke at hun selv bommet på straffespark i EM-finalen mot Tyskland.

STRAFFESVIKT: Solveig Gulbrandsen trøstes av Silje Vesterbekkmo etter at EM-finalen mot Tyskland i 2013 endte med sølv for Norge. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP / NTB

– Jeg tenkte at jeg ikke skulle nevne det, sier Hegerberg og ler.



Så blir 28-åringen mer alvorlig.

– Det er mye som har skjedd siden da, sier hun.

Ripper opp i vondt minne

Nedtur på nedtur

Hegerberg mener utviklingen i fotball har gått fort.

– Der må vi stille oss viktige spørsmål. Har vi gjort nok for å henge med i tiden? Har vi lagt opp til å få opp kvaliteten vi har i dette laget? Jeg sitter ikke med alle svarene, men jeg vet at vi står der vi står, sier Hegerberg.

Siden EM-sølvet i 2013 er VM-kvartfinalen i 2019 det nærmeste Norge har vært en finale i et mesterskap.

EM-SØLV: Ada Hegerberg og Solveig Gulbrandsen jubler på sin ferd på vei mot finalen i Sverige under EM i 2013. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Vil man være med i toppen? Da må man legge opp til å gjøre det. Det har ikke vært stabilitet de siste årene til å etablere kvaliteten vi ønsker. Det er en utfordring og et problem, sier Ada Hegerberg.

Lyon-spissen mener at hun og resten av landslagsspillerne legger ned en knallhard jobb på hver samling for å lykkes.

– Vi trenger også hjelp, og vi trenger et forbund som staker ut en kurs og som tar beslutninger som gagner oss langsiktig, sier hun.

MIMRER: TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen (til venstre) og Norges superspiss Ada Hegerberg ser tilbake på EM i 2013 og de siste ti årene. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

«Bumpy ride»

Hegerberg påpeker selv at hun har hatt tre landslagssjefer etter at hun gjorde comeback:

Martin Sjögren, Hege Riise og Leif Gunnar Smerud.

– Det har vært en «bumpy ride» personlig med skader siden jeg kom tilbake, men det har vært innom tre forskjellige trenere, og vi er på vei til å få den fjerde mest sannsynlig, sier Hegerberg.

VIKAR: Leif Gunnar Smerud leder det norske landslaget i høstens Nations League etter at Hege Riise var ferdig i kjølvannet av sommerens VM. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det har vært totalt mangel på stabilitet og et prosjekt som har gitt har gitt resultater. Så ærlige må vi være, fortsetter hun.

Den manglende stabiliteten har konsekvenser, mener hun.

– Jeg tror at det er en usikkerhet som gjør at det blir vanskelig å slippe ned skuldrene og bringe inn kvaliteten som jentene har og som kan være jækla viktig for dette laget langsiktig, sier hun.

HAT TRICK-HELT: Ada Hegerberg scoret tre mål i 4-0-seieren mot Portugal i Nations League fredag. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Før tirsdagens Nations League-kamp mot Østerrike står Hegerberg og Norge i fare for å rykke ned til nivå B.

– Akkurat nå handler det om å vinne kampen og få et godt resultat, så har vi i hvert fall gjort jobben i Nations League. Så er det litt utenfor vår beslutningsevne og vårt felt om hvordan en kurs skal stakes videre, sier hun.

– Hadde jeg vært forbundet og sett kvalitetene vi har, så hadde jeg gått «all in», legger Hegerberg til.

