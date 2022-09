Hegerberg tok ordet på siste trening: – Det var klar tale

Den siste treningen før møtet med Belgia ble gjennomført på Den Dreef Stadium i Leuven like utenfor Brüssel - samme sted som fredagens VM-kvalifiseringskamp skal spilles fredag kveld.

Før treningen startet, samlet laget seg i en ring ute på gressmatten. Landslagets nye visekaptein Ada Hegerberg tok ordet og holdt en kort tale til lagvenninnene.

– Det var egentlig bare klar tale på hvilken situasjon vi står i. Nå er en mulighet til å virkelig begynne å vise «guts», sier Hegerberg til TV 2 etter økten.

«Nye Norge» har hatt tre treninger sammen denne uken inn mot møtet med Belgia – som blir Hege Riises første test som norsk A-landslagssjef.

– Vi skal nå mot en motstander som har hatt en hyggeligere sommer enn oss. De kommer fra et mesterskap de er ganske fornøyd med, sier Guro Reiten om fredagens motstander.

For Belgia tok seg noe overraskende videre til en kvartfinale i sommerens EM, mens Norge blant annet gikk på et sviende 0-8-tap og røk ut i gruppespillet.

– Vi har mange ting vi har lyst til å revansjere og vi kommer jo hit for å avgjøre den her VM-kvaliken. Og for å vise oss fra en bedre side enn vi har gjort i det siste, sier Reiten.

Chelsea-spilleren beskriver et solid belgisk forsvar som har sluppet inn lite mål i sine kamper.

Det er kanskje mye takket være keeper Nicky Evrard, som var en av EMs beste keepere.

– Jeg så henne under EM. Hun hadde et bra mesterskap, men vi har veldig mange gode spillere der fremme, sier Frida Maanum.

Ada Hegerberg sier at hun ikke spesifikt har kikket på Belgia-keeperen.

– Uansett hvilket lag vi møter, så handler det om å være sylskarp selv. Men det er klart at hun har gjort en viktig jobb for dem, sier Lyon-stjernen.

– I morgen (fredag, jou. anm.) fokuserer jeg helt og holdent på meg selv på å være på riktig sted til riktig tid og møte opp for laget.

Selv om landslaget har hatt kort tid sammen med mange nye fjes, beskriver Hegerberg treninger med økende temperatur og engasjement.

– Så gjenstår det å gjøre det i kamp også. Noen ganger så handler det ikke om kvalitet, men om det engasjementet og den jobben du har lyst til å legge ned som et lag. Det er det som er nødt til å stå som grunnmuren vår i det laget her, sier 27-åringen og får støtte av Guro Reiten:

– Og så handler det om å finne frem en jævel i oss og være forferdelige å spille mot, avslutter Chelsea-spilleren.

Norges VM-kvalifiseringskamp mot Belgia ser du fredag 2. september klokken 20.30 på NRK.