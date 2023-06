Hegerberg tar oppgjør med eget lag: – Bunnivået vårt er forferdelig

Brann - LSK Kvinner 0-2

De regjerende mesterne kunne ha meldt seg på i medaljekampen med seier hjemme mot LSK, men slik gikk det ikke. Etter en brukbar åpning, raknet det for Brann etter pause.



– Det er egentlig ikke akseptabelt. Det er nesten så vi må beklage til fansen som kom. Du ser hva som bor i oss, men bunnivået vårt er forferdelig, sier Andrine Hegerberg til TV 2.

– Det er ikke bare i dag. Vi har sett det før i år. Vi blir straffet når vi senker oss. Vi tillater oss det altfor ofte. Det handler mye om mentalitet, sier Brann-spilleren.

Bergenserne var best i den første omgangen, men slet med å skape de helt store farlighetene. Gultrøyene hevet seg etter hvilen og tok ledelsen etter 62 minutter. Brann-kaptein Cecilie Kvamme bommet på en klarering, og det utnyttet Mimmi Löfwenius Veum da hun scoret fra kort hold.

I Branns jakt på utligning scoret LSK igjen. Signe Holt Andersen utnyttet rot i rødtrøyenes forsvar da hun økte til 2-0.

– Stenevik prøver på noe fikst, men roter det til, sier TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.

På overtid fikk Crummer en svær mulighet til å sørge for noen spennende sluttminutter, men australieren var ikke dyktig nok foran mål. Dermed vant LSK 2-0 i Bergen.

– Det var jævlig godt. Nå får man ikke banne på tv. Det var vanskelig. Det var jævlig tungt. Vi var veldig skuffet etter førsteomgang, selv om resultatet var ok. Men fy faen, vi gjorde noen gode endringer i pausen, sier Löfwenius Veum til TV 2.

Den skadeplagete spissen står nå med fem Toppserie-mål denne sesongen. Forrige runde scoret hun to mot Stabæk.

– Vi hevet oss etter pausen. Vi løfter hverandre hele veien. Energien er annerledes og vi tørr å prøve på ting. Det var jævlig bra.

LSK Kvinner er nå på tredjeplass med 30 poeng. Det er åtte poeng mer enn Brann.

Brann-forsvarer Ingrid Stenevik var langt nede etter kampen. Hun forteller om en slukøret gjeng som samlet seg på banen etter 0-2-tapet.

– Vi er veldig skuffet hele gjengen. Det skal faen ikke være mulig å tape denne kampen. Det var ikke veldig mye vettig som ble sagt der, sier Stenevik til TV 2.

Avaldsnes-tap i nøkkelkamp: – Vi møtte ikke opp

På Karmøy var det to lag i stor poengnød som møttes. Arna-Bjørnar tok ledelsen i førsteomgang. En effektiv kontring endte med en skikkelig kanonkule fra Sigrid Aas som banket inn et vakkert langskudd.

Avaldsnes svarte ti minutter senere da Kristina Svandal prikket inn 1-1 etter at Evelyn Badu vant duellen mot Stine Hovland i forkant.

Noen minutter inn i andreomgang skaffet Linnea Sælen straffe til gjestene da hun slo et innlegg som gikk i armen til Badu. Tora Osa sørget for AB-ledelse fra straffemerket.

Etter 67 minutter økte Aas bergensernes ledelse da hun var våken i boksen etter et godt innlegg fra Tomine Svendheim.

På tampen sikret Aas seg hat trick da hun ordnet 4-1. Svensken markerte scoringen med en feiring som lignet mistenkelig mye på Craig Bellamys famøse golf-feiring.

På overtid reduserte Natalie Velde da hun utnyttet en stygg keepertabbe fra Hanne Larsen. Det var angriperens første Toppserie-scoring. Det endte uansett 2-4 på Karmøy.

– Vi møtte ikke opp. Vi var ikke der vi skal være verken energimessig eller taktisk. Det var en fryktelig tung dag for laget. Nå er det bare sånn at ting ikke funker. Det er mot et lag vi skal slå. Det er utrolig skuffende, sier Riise til TV 2.



– Vi har en ekstremt dårlig dag. Det er synd at alle har det på den samme dagen.

Resultatet gjør at begge lagene har like mange poeng og lik målforskjell, men AB er foran på flere scorede mål. Avaldsnes, som nå ligger sist, har én kamp mindre spilt.

– Jeg vet vi kan. Vi må bare jobbe for å få tilbake selvtilliten og humøret til jentene. For det er ikke mye humør i den garderoben nå, sier Riise.

Tremålsscorer Sigrid Aas var i vesentlig bedre humør etter sin råsterke kamp.

Sigrid Aas har nå scoret fire seriemål i årets Toppserie. Foto: Annika Byrde

– Det føles superbra. Det var en vel gjennomført kamp av oss. Det var ekstra gøy å kunne sette inn tre mål, sier Aas til TV 2.

Svensken, som kun hadde ett seriemål før lørdagens kamp, har foreløpig ikke fått med seg kampballen fra Karmøy.

– Hvor er ballen? Jeg vet ikke hvor ballen er. Men jeg håper jeg får den, jeg trenger en ny.