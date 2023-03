Hegerberg raser: – Kan ikke lukke øynene

Ada Hegerberg er ikke fremmed for å gå i bresjen for en kamp hun brenner for.

I en video Amnesty International Norge har delt på Twitter mottar hun et brev fra Kalpana, en kvinne fra Nepal, som mistet mannen sin Sandip under byggingen av Qatar-VM.

Hegerberg blir tydelig preget av brevet, og etter å ha lest det tar hun selv ordet:

– Som Kalpana er det mange andre enker som sørger over tap av sine kjære, som døde mens de jobbet i Qatar, er Hegerbergs klare budskap.

Ett år og seks måneder etter Kalpanas mann døde vet hun fremdeles ikke hvordan det skjedde forteller hun.

Kvinnen har heller ikke fått noen kompensasjon fra arbeidsgiveren til mannen, som ville gjort livet økonomisk lettere.

16. mars står Fifas egen kongress i Rwanda for tur, der Gianni Infantino skal gjenvelges som president.

Reagerer

Over én million mennesker krever at Fifa og Infantino rydder opp etter Qatar-VM.

Det samme gjør Norges landslagsstjerne.

– Vi vil ikke få vite hvor mange som egentlig døde på grunn av arbeidsforholdene, ganske enkelt fordi Qatar ikke klarer å etterforske den virkelige dødsårsaken til arbeidere som Sandip, sier Hegerberg.

Offisiell qatarsk statistikk viser at 15 021 ikke-qatarske borgere døde i landet mellom 2010 og 2019, ifølge Minky Worden i Human Rights Watchs.

Hegerberg legger vekt på at uten etterforskning blir det ingen kompensasjon, som ved Kalpanas tilfelle.

– Istedenfor arver familier gjeld som gjør det vanskelig å overleve. Qatar og FIFA kan ikke lukke øynene for denne lidelsen, tordner hun.

– Jeg ber Fifa og Qatar hjelpe med å gi erstatning til de som er ofre for menneskerettighetsbrudd. Spesielt de som døde for å gjøre denne turneringen mulig, fortsetter Hegerberg.

– Inspirerende

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg hyller landslagsspissen for at hun fronter en slik kamp.

– Hegerberg har valgt å bruke sin posisjon som stjerne utrolig bra. Det er inspirerende når de største forbildene bruker stemmen sin for de som vanligvis ikke blir hørt, sier Finstad Berg.

Sportskommentatoren savner at flere fotballprofiler melder seg på i lignende diskusjoner.

– Jeg har forståelse for at det faller mer naturlig for noen enn andre. Derfor er det bra at sånne som Ada Hegerberg er med på å løfte skyggesidene rundt tall i mesterskap og internasjonal toppfotball.

Bakgrunn: Etter at FIFA tildelte Qatar verdensmesterskapet i 2010, betalte hundretusenvis av migrantarbeidere ulovlige rekrutteringsavgifter, fikk tilbakeholdt lønn og mistet til og med livet mens de jobbet med å levere turneringen. De siste årene har Qatar innført en rekke arbeidsreformer med sikte på å forbedre arbeidernes vilkår, men mangel på håndheving betyr at overgrepene vedvarer i betydelig skala. I 2018 innførte Qatar et kompensasjonsfond for arbeidere som var i stand til å få en rettsavgjørelse for å vise at de skyldte ubetalt lønn, men dette er fortsatt nesten umulig å få tilgang til for det store flertallet av arbeidere som allerede har forlatt landet, eller for familier som mistet sine slektninger. Mangel på undersøkelser av årsakene til arbeidernes død betyr at den fullstendige konsekvensen av Qatars ekstreme varme og utmattende arbeidsforhold aldri vil bli fullstendig kjent, men forskning indikerer at minst mange hundre arbeidere – både på tvers av VM-prosjekter og ikke-VM-prosjekter — sannsynligvis har dødd av arbeidsrelaterte årsaker siden 2010. Siden mai 2022 har en koalisjon av organisasjoner drevet kampanje for å sikre kompensasjon og bot til arbeidere som har blitt utnyttet. Oppfordringen har blitt støttet av mer enn et dusin fotballforbund og fire FIFA World Cup-sponsorer, mens en meningsmåling i 15 land viste at 84 % av publikum som ønsket å se verdensmesterskapet i 2022 støttet forslaget. I desember 2022 kunngjorde Gianni Infantino at FIFA tjente mer enn 7 milliarder dollar fra "VM-syklusen 2022", omtrent 1 milliard dollar mer enn forventet.

Flere menneskerettighetsorganisasjoner, selskaper og fotballforbund etterlyser at Fifa oppretter et fond i forbindelse med byggingen av VM-arenaer i Qatar.

Under VM uttalte fotballpresident Lise Klaveness at hun ønsket en gjennomgang av dødstall og kompensasjon for arbeidere.

Norge har fått inn et eget punkt om dette på FIFA-kongressen, men Klaveness skal etter planen ikke presentere forslaget fra talerstolen.