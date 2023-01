Hegerberg om kjæresten: – Vi kaller ham for «full kit wanker»

Andrine Hegerbergs tar det for gitt at kjæreste og NRK-profil Markus Neby ikler seg Brann-drakt når Vålerenga står på motsatt halvdel.

TEST: Andrine Hegerbergs overgang til Brann ga Marcus Neby et dilemma. Kjæresten har nemlig vokst opp som Vålerenga-fan Foto: Privat

– Nei, jeg har ikke lest saken, men jeg har sett overskriften og vet hva det går i, ler Andrine Hegerberg.

– Det skaper blest i alle fall, sier den ferske Brann-spilleren.

Hegerberg refererer til uttalelsene Markus Neby kom med da det ble klart at kjæresten hadde signert for Brann.

Neby fikk nemlig et dilemma. Koss til kvelds-skøyeren har hatt et langvarig og nært forhold til rødtrøyenes rival, Vålerenga.

Slik reagerte kjæresten på utviklingen i Hegerbergs karriere:

«Madamen har signert for Brann og det er klart den er litt tung å svelge for meg (17) med VIF-lue og -sesongkort. Skal teste full kit wankeren, så ser vi hvordan dette føles.»

– Vi kaller ham «full kit wanker» innad i familien, så han sleit litt med den. Han hadde en stor entusiasme først, før han innså at han må ha på seg en Brann-drakt, sier Hegerberg til TV 2.

– Er det lov å bytte lag i voksen alder?

– Det er et godt spørsmål, men jeg tror nok han blir nødt til det, altså, sier den ferske Brann-spilleren.

– Når vi møter Vålerenga så får vi bare sørge for at det blir en ganske god seier.

Utfordringen paret står overfor hva gjelder klubbfølelse ble ikke mindre av at NFF besluttet å gå inn for et seriespill der lagene nå skal møtes tre ganger i løpet av sesongen.

– Haha, ja det er sant. Jeg får prøve å løse det som best jeg kan ved å konsentrere meg om det jeg skal gjøre på banen og i treningshverdagen, så får han takle det på sin måte.

Andrine Hegerberg hadde torsdag 19. jan sin første trening med Brann kvinner. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Nebys forhold til hovedstadsklubben strekker seg mange år tilbake i tid og julekalender-verten var stadig å se i Vålerenga-fargene.

– Jeg var veldig fan før og var på hver hjemmekamp. De fleste rundt meg da ville reagert om de så meg møte opp i Brann-drakt, men jeg skal teste det, sier mannen som befinner seg midt i en supporterovergang.

En analytisk luring

Paret har vært sammen siden sommeren 2019. Neby røper at han er «nerd» når det kommer til å følge Hegerbergs fotballkarriere.

– Da vi ble sammen sa jeg at jeg ikke skulle blande meg, men det tok en halv omgang før jeg tok opp Excel-arket og førte statistikk, sier NRK-profilen til TV 2.

FAN: Marcus Neby og Andrine Hegerberg ble kjærester sommeren da hun ble klar for AS Roma. Siden har NRK-profilen ført statistikk over Brann-spillerens prestasjoner. Foto: Privat

– Ja, han følger med og han har peiling på tross av at det er andre ting han egentlig holder på med.

Hegerberg referer til Nebys programlederrolle i Koss til kvelds og musikkarrieren, der han trakterer gitaren i gruppen Lemaitre.

– Han skulle holde seg borte, ja, men det er første gang Excel er innbragt i Hegeberg-slekta. Fattern, som har fulgt oss i mange år, han teller mye, men legger sjelden noe inn i Excel.

– Det har blitt et par dokument frem til nå, ler Hegerberg.

– Er du sammen med en "nerd"?

– Han er...Hva hva det han kalte seg selv...Nei, han er mye, han Marcus, sier 29-åringen og smiler.

Går for gull

Midtbanespilleren kom til Brann fra svenske Häcken. Der ble det en del spilletid i starten av kontraktsperioden, men så stoppet det opp.

FOKUSERT: Andrine Hegerberg var meget fokusert på sin første trening med Brann. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

TV 2 møter en ambisiøs 29-åring etter første trening i ny klubb.

– Det er vel kun ett sølv jeg har fra Toppserien, så har jeg vel noe i cupen, men det er klart, man vil alltid ha med seg et gull i enden av en lang sesong, sier Hegerberg til TV 2.

Brann har mistet mange av bidragsyterne til fjorårets suksess. Kapteinen forsvant da Tuva Hansen dro til Bayern München. Toppscorer Elisabeth Terland signerte en toårskontrakt med Brighton i august, for å nevne noen.

Men den ferske Brann-profilen er ikke bekymret av den grunn.

Er det realistisk å kunne ta både serie- og cupgull også denne sesongen?

– Ja, det syns jeg. Med det spillermateriellet vi har her så er det mye man kan bygge på. Når noen går, så er det plass til andre og jeg blir ikke overrasket om vi ser noen blomstre skikkelig.