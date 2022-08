Hegerberg om Graham Hansens pause: – Kom veldig overraskende på

Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen under oppvarmingen til Norges EM-kamp mot Østerrike i sommer. Nå har sistnevnte tatt en pause fra landslaget, slik førstnevnte selv gjorde i fem år. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Det var dagen etter at Hege Riise presenterte sitt første uttak som norsk landslagssjef at beskjeden kom om at Caroline Graham Hansen ønsket å ta en pause fra landslagsspill på ubestemt tid.

– Den kom veldig overraskende på meg, sier Ada Hegerberg til TV 2 om hvordan hun reagerte på nyheten.

Graham Hansen begrunnet avgjørelsen med at det hadde vært et tøft år med mange påkjenninger som hjerteproblemer og et høyt antall kamper som gjorde at hun følte seg utmattet.

– Vi får håpe hun tar vare på seg selv, så har vi en jobb å gjøre her. Klart at det er ikke en så stor tropp, så vi må gjøre det beste ut av det vi har nå. Og gjøre det vi kan for å slå Belgia, sier Hegerberg.

– Håper du pausen hennes blir kort?

– Jeg håper hun tar vare på seg selv først og fremst. Som sagt, hvordan valg hun tar, legger vi ikke oss noe særlig opp i, svarer Lyon-spissen som ikke har vært i kontakt med Graham Hansen siden beskjeden kom om hennes pause.

Hegerberg hadde selv en pause fra det norske landslaget mellom høsten 2017 og våren 2022. Lyon-stjernen var ikke fornøyd med det norske fotballforbundets satsing på kvinner og jenter i fotballen og ønsket derfor ikke bruke energi på å være en del av landslaget.

Under et halvt år etter at hun returnerte til landslaget, blir Hegerberg nå en del av kapteinsteamet på landslaget. Det bekreftet Hege Riise til NRK tirsdag. Maren Mjelde fortsetter som kaptein.

– Det har vi brukt god tid på. Det var viktig for oss å gjøre en ordentlig vurdering rundt det, og føler at vi har en sterk duo der, sier Riise til NRK.

Ingrid Syrstad Engen og Caroline Graham Hansen vrakes dermed som visekapteiner.