Hegerberg med gode nyheter etter strekk i lysken

Sverige - Norge 3-3

Kampuret var på vei til å passere 30 spilte minutter fra 27-åringen satte seg ned midt på banen og signaliserte til Norges støtteapparat at hun ikke kunne spille lenger.

– Det går veldig bra. Det er en muskel som strakk seg. Jeg har vært ute en del måneder så det kan skje. Jeg skal hjem og lege det, men det skal gå fint, sier Hegerberg til NRK.

Hun bekrefter at det handler om en strekk i lysken.

– Jeg kjenner kroppen såpass godt at det ikke er vits å pushe grenser. Det kommer til å gå bra, sier spissen.

Se situasjonen her:

Hegerberg gikk av banen for egen maskin og satte kursen rett videre inn i garderoben. Etter kampen tok hun ordet da landslaget samlet seg i en stor ring på banen.

Tilbake etter skadeavbrekk

27-åringen har nylig vært ute med en ukjent skade i over syv måneder og gjorde landslagscomeback mot Spania i forrige uke. Da spilte hun kun 45 minutter, noe som var planlagt før kampen.

Landslagstrener Hege Riise satser på at alt er greit med stjernen.

– Jeg så ikke at noe skjedde, så jeg visste ikke helt hva det var. Jeg tenkte at dette har hun kontroll på og det tror jeg hun har. sier hun til TV 2.

GÅR BRA: Landslagstrener Hege Riise tar lett på byttet til Ada Hegerberg. Foto: Michael Erichsen / Bildebyrån

– Det er alltid kjipt når man har vært skadet en periode med tanke på re-skader og slikt, men jeg håper og tror at hun sammen med det medisinske teamet og klubben har tatt det tidlig slik at det ikke blir en lengre periode, sier Riise.

Generalprøve

Nabomøtet med Sverige er i utgangspunktet Norges siste kamp før VM sparkes i gang om 100 dager med åpningskamp mot New Zealand 20. juli.

Generalprøven endte 3-3 etter overtidsdrama. Frida Leonhardsen-Maanum var den som sikret uavgjort mot svenskene.

JUBEL OG FORTVILELSE: Sveriges Magdalena Eriksson var tydelig sint da Frida Leonhardsen Maanum scoret 3-3. Her feirer hun med Julie Blakstad. Foto: Jörgen Jarnberger / Bildebyrån

– Det var bokstavelig talt siste spark på ballen, og viser at en kamp varer i 90 minutter pluss. Det ser vi i dag, sier målscoreren til TV 2.

Hun mener Norge må rette på flere ting før sommeren eventyr sparkes i gang.

– Det var en berg- og dalbane. I faser spiller vi bra, men det er faser vi må jobbe mye med. Vi har mye å jobbe med, men med tiden kommer vi til å få det på plass innen VM, forsikrer hun.

Guro Reiten er enig med lagvenninnen.

– Vi viser en mentalitet om å aldri gi opp og spille til siste sekund, men det er mye som må rettes på, sier Reiten til TV 2.

– I perioder blir vi for lav og passiv og klarer ikke å komme oss ut av det. Jeg synes vi hever oss utover i kampen, og ser hvor rå vi er når vi først får sjansen, fortsetter hun.

I DUELL: Linda Sembrant og Guro Reiten. Foto: Michael Erichsen / Bildebyrån

Sverige startet best på Gamla Ullevi og et soloraid av Barcelona-stjernen Fridolina Rolfö ga hjemmelaget ledelsen etter et kvarter.

Norge slo tilbake etter pause. Først bredsidet Frida Leonhardsen-Maanum inn et innlegg fra Vilde Bøe Risa før Karina Sævik stanget inn 2-1 etter en times spill.

OPP I 2-1: Karina Sævik jubler etter å ha snudd kampen for Norge i Gøteborg. Foto: Jörgen Jarnberger / Bildebyrån

Overtidsdrama

Så scoret Sverige to kjappe mål.

Først stusset Nathalie Björn inn utligningen på en corner fra Jonna Andersson, før Olivia Schough satte 3-2 ett minutt på overtid.

Men Norge og Leonhardsen-Maanum slo tilbake. I siste tilleggsminutt scoret Arsenal-spilleren sitt andre for kvelden. Kampen endte 3-3.