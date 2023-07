– Hege Riise kom styrket ut av det

Onsdag morgen norsk tid møtte Caroline Graham Hansen uanmeldt på det norske pressetreffet.

Der la Graham Hansen seg flat for at hun hadde kommet med en kraftsalve til pressen etter å ha blitt benket mot Sveits.

– Det vil jeg be om unnskyldning for overfor mine lagkompiser, trenere og landet mitt, for å ta fokuset bort fra det som faktisk betyr noe, det er å være her og spille VM, sa preget Graham Hansen tydelig preget foran pressen.



Landslagstrener Hege Riise var også til stede under pressemøtet og da Graham Hansen gikk ga hun en klapp på ryggen.

– Krevende situasjon

TV 2s sportskommentator, Mina Finstad Berg, mener at Hege Riise har kommet godt ut av denne uheldige situasjonen.

– Det å få en tirade framfor åpne mikrofoner av en av de aller største spillerne midt i et mesterskap, er veldig krevende.

– Hege er nødt til å ta hensyn til Caroline samtidig som hun skal ta hensyn til resten av spillergruppen og de spillerne som erstattet henne, som sikkert ikke synes det var gøy å få den i fleisen etter å ha spilt en god kamp, sier Finstad Berg.

Hun tror at det er flere i spillergruppen som både forstår bakgrunnen for Graham Hansens utbrudd og at noen trolig er fly forbanna på uttalelsen.

– Det er utrolig bra at de har klart å håndtere det her underveis i VM og på sett og vis sier at de legger det bak seg. Hadde dette fått murre i flere dager, hadde det vært et kjempeproblem, sier hun.

– Hege kommer styrket ut med denne seansen.

Sportskommentatoren mener at avgjørelsen til Riise om å benke Graham Hansen var oppsiktsvekkende, og at tiraden fra Graham Hansen utfordret Riise sin autoritet.

– Det er hennes avgjørelse og kampplan som blir angrepet. Det er kjempekrevende og de måtte ta grep for at det ikke skal bli giftig i mesterskapet.

SPORTSKOMMENTATOR: Mina Finstad Berg. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Hun mener at de nå har fått satt på et plaster på situasjonen.

– Utenfra virker det som at de har fått jobbet godt og pratet sammen. De må finne en balansegang og fokuset på hva som er det viktigste for laget.

Norge har fremdeles en sjanse til avansement i VM, men de er nødt til å slå Filippinene tirsdag. Om de vinner med minst tre måls margin, vil i alle tilfeller sende Norge videre til åttedelsfinale som gruppetoer.

Finstad Berg tror at Graham Hansen kommer til å starte for Norge.

– Jeg tipper at hun får starte, men det er vanskelig å vite. Det er jo en kamp der de skal være offensive, så det gir mening å starte med Graham Hansen.

– Det vil også gi et signal om at de har ordet opp etter at Graham Hansen har lagt seg flat og beklaget til lagkamerater, ledelsen og Norge, sier hun videre.

Opp til Caroline Graham Hansen

Hva som skjer når VM-lysene slukkes, mener Finstad Berg er opp til Graham Hansen.

– Det er åpenbart at det er noe som sitter dypere. Det er de nødt til å ta tak i etter VM. Hun må selv finne ut om hun vil være en del av landslaget, og om hun er motivert for å gå «all-inn», sier hun.

Under Martin Sjögren fikk Graham Hansen flere privilegier, mener sportskommentatoren.

– Hun hadde stor frihet under Sjögren og var nok vant til å være en betrodd spiller som fikk være med på å styre premissene.

Finstad Berg er sikker på at Riise vil ha med Graham Hansen videre på landslaget, men at det ikke kan gå på bekostning av hvem hun er som trener.

– Basert på det Riise sier så vil hun gjerne ha med Graham Hansen, men det kan ikke gå på akkord med hennes trenerstil og autoritet.