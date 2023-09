>

Saken oppdateres.

– Jeg ble veldig overrasket for å si det sånn. Jeg hadde ikke forventet dette utfallet, sier TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.

«NFF og Hege Riise er enige om en avtale som innebærer at Riise fratrer som landslagssjef og at hun skal gå over i en ny stilling som fagleder for å styrke arbeidet med kvinnefotballen i NFF», heter det i en pressemelding fra NFF.



Det norske landslaget kom fra et skuffende VM og har i etterkant gjennomført en grundig evaluering.

Onsdag publiserte TV 2 en sak med opplysninger om at det er intern misnøye med kvinnelandslagets assistenttrener Monica Knudsen.

«Etter at styret har behandlet evalueringen har NFF og Hege Riise blitt enige om at Riise fratrer som landslagssjef», står det videre.



– Gjennom dette evalueringsarbeidet og i samtaler med Hege Riise ser vi at vi har er vi at vi har ulike syn på rollen som landslagssjef for dette laget i det videre arbeidet. Vi har derfor blitt enige om en avtale hvor Hege Riise fratrer som landslagssjef, sier NFF-president Lise Klaveness i pressemeldingen.



Ingrid Ryland stemmer i med ekspertkollega Gulbrandsen:

– Her er det noe som skurrer og ikke stemmer helt i den evalueringen som er gjort, sier hun.

– Det kom ganske brått på. De signalene som kom tidligere har vært at Hege Riises stilling har vært ganske trygg, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

SKUFFENDE VM: Det norske kvinnelandslaget under trening på North Harbour stadion i Auckland under fotball VM 2023 i Australia og New Zealand. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hvem som overtar er foreløpig ikke klart. NFF forteller at de jobber med å få en midlertidig løsning på plass før høstens Nations League-kamper. PSST! Klokken 11.30 avholder NFF en pressekonferanse. Der vil Riise ikke være til stede. Sendingen kan du uansett se direkte på tv2.no.