Havnet i taxi med syngende Øyvind Alsaker: – Er det kødd, eller gjør han det faktisk seriøst?

Sportsinteresserte kjenner ham bare som imitatorkongen. Gutten som for mer enn ti år siden tok Øyvind Alsaker på kornet og leverte en av tidenes morsomste arbeidsuker.

Nå har Kasper Foss (26) skumle planer om å skifte beite – og bli seriøs fotballkommentator.

Slikt blir det naturligvis tv-serie av. Fra og med i dag kan du følge parodimesterens reise mot drømmen. Å kommentere en ekte fotballkamp – som seg selv – når Lyn tar imot Kongsvinger i Obosligaen på søndag.

For en mann som har slått seg opp på tøysestreker, er det ikke bare-bare å skulle skifte beite sånn helt uten videre.

– For en gjøgler på Twitter, hvordan har det vært å jobbe med å bli seriøs?

– Når jeg lager parodivideoer, er det jo mye seriøst i bunn, men jeg kan tillate meg selv å jukse mer med fakta og sånn. Det å jobbe med fotballfaget på en seriøs måte, innebærer jo at man ikke kan tenke «det er ikke så farlig» hele tiden. Da er detaljer og nøyaktighet plutselig viktig, sier Foss om hamskiftet han nå står midt oppi.



Og selv om flere av profilene han møter advarer mot å gape over for mye samtidig, har Foss valgt å ta med seg mye av bakgrunnen som komiker inn i serien og arbeidet også som seriøs kommentator.

– Hvis jeg i karakter ikke vet noe, så kan det ha en komisk effekt, men hvis jeg som meg selv ikke vet noe, så er jeg bare en ubelest fagmann. Og det er vel kanskje den mest utfordrende forskjellen for min del, sier Foss.



Han er spent på hvordan folk vil ta imot ham når han faktisk skal prøve å formidle en fotballkamp som seg selv; ikke som en helt annen tv-ekspert eller trenerkarakter.

- Hvordan er magefølelsen før søndagens debut?

– Den er overraskende spent. Jeg gruer meg oppriktig. Det er mye mer utenfor komfortsonen, dette, enn å kommentere en VM-kamp som ni forskjellige karakterer, innrømmer Foss.

En test på hvordan responsen blir til helgen, fikk han allerede på tampen av forrige sesong da han intervjuet daværende RBK-trener Svein Maalen.



RBK-garderoben ble så nysgjerrig at klubben sendte ut speidere for å sjekke hva som foregikk ute på gangen i siste serierunde mot Sandefjord.

Da Maalen endelig kom ut, kjente Foss virkelig på nervene - ikke minst fordi han selv har parodiert Maalen ved flere anledninger. Maalen selv virket også meget overrasket og så ut til å slite med å forholde seg alvorlig til intervjueren.

– Forskjellen nå er at jeg ikke aner om jeg kommer til å gjøre det bra eller ikke. Som parodikommentator har jeg tenkt at jeg hvis jeg leverer 80 prosent av det jeg kan, kommer folk til å bli imponert. Men nå skal jeg kommentere som meg selv, og i tillegg kan jeg omtrent ikke navnet på en spiller. Leverer jeg dårlig nå, så har jeg ingenting å lene meg på, sier Foss ærlig.

Går det galt til helgen, skal det i hvert fall ikke være fordi det sto på opplæringen. I forbindelse med serien har Foss reist og besøkt noen av rikets fremste kommentatorer, både nåværende og pensjonerte, samt tatt turen til mektige Etihad og Mesterliga-kamp med Erling Braut Haaland. Ingen stein skal ligge igjen usnudd når Kasper Foss debuterer bak mikrofonen i Oslo.

– Hva er den kuleste opplevelsen du sitter igjen med?

– Å være «behind the scenes» med Braut Haaland, Oscar Bobb og Champions League var det som var mest «wow». Champions League er noe helt eget. Å se det live, det var mektig. Ellers er det jo mange småting som jeg tror blir artig å se i serien, smiler Foss.

– Hva tror du om fremtiden som kommentator?

– Hvis jeg kan kombinere det å være seriøs kommentator, med å legge ut videoer i sosiale medier, så er jeg gira på det. Og så må søndagens kamp gi mersmak. Hvis jeg får godfølelse selv og folk er positive, så har jeg et mål om å kommentere Eliteserie om ikke lenge. Så er jeg også åpen på at hvis dette blir et antiklimaks, så kan det være jeg legger den drømmen på hylla ganske fort. Jeg kan gi et bedre svar på dette søndag kveld, sier 26-åringen.

Blant de mer minnerike øyeblikkene vi får oppleve i serien, er når kommentator-veteran Alsaker plutselig begynner å varme opp i taxien på vei til Manchester City-kamp.

– Hvordan var det å sitte i taxi da Alsaker begynte å synge?

– Jeg tenkte: Er dette kødd, eller gjør han faktisk dette seriøst? Det kom veldig og deilig brått på, sier Foss og ler.

Sammen med Marius Skjelbæk i Holmenkollen fikk han også et unikt innblikk i hvordan de største profilene jobber for å formidle nasjonalsporten. På plass i Kollen var tidligere skistjerner som Petter Northug og Ole Einar Bjørndalen. Foss innrømmer at det var spesielt å bli starstruck på jobbskygging.

– Northug er en nydelig type. Han er over gjennomsnittet glad i parodier, så vi snakka litt om det. Vi vet jo hvor kald i toppen han er som skiløper, men det var imponerende å se hvor kald fisk han er i jobben som seriøs kommentator også. Han stilte opp på flere intervjuer, pratet skit med folk, og gikk plutselig på ski med Johannes Høsflot Klæbo kun en time før start. Og så var klar i kommentatorboksen ett minutt før start, sier Foss.

PÅ REISE: Øyvind Alsaker og Kasper Foss slår av en prat i pausen mellom Manchester City og FC København på Etihad. Sistnevnte skal nå forsøke seg som ekte fotballkommentator.

