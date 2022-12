Hauge tok grep etter langvarige problemer: – Vært trøbbel

Første glimt om bedring kom allerede i cupmatchen mot Cercle Brugge i midtuka.

Bodøværingen kom inn fra benken og stod for en målgivende pasning, som ble avgjørende for Gent-avansement.

På lille julaften startet han sin første kamp for Gent i ligaen.

– Det var artig å få sjansen igjen. Det har vært en periode med mye god trening for å bevise at man er god nok, sier Hauge til TV 2 i katakombene på Ghelamco Arena etter 0-0 i det «norske» oppgjøret mot Standard Liège.

TOK GREP: Jens Petter Hauge tok seg god tid til å fortelle TV 2 om sitt liv i Belgia. Foto: Rasmus Lie / TV 2

Satt ut

Han er kjapp med å legge til:

– Men det er fortsatt en vei å gå til å være i startoppstillingen hver uke.

– Hva mangler?

– Få tilbake litt av det som kjennetegner meg som spiller: Drivet med ball, rykket og de x-faktorene jeg har.

Altså noe av grunnen til at AC Milan bladde opp for å sikre seg nordmannens tjenester tilbake i oktober 2020.

Men etter overgangen til tysk fotball året etter har det vært bemerkelsesverdig lite å juble hurra for.

Det kan en uskyldig kroppsduell ha noe av skylden for. Tilbake 2. april 2022, da Hauge var Eintracht Frankfurt-spiller, gikk det galt i en match mot Greuter Fürth.

I en uskyldig duell med motstander Marco Meyerhöfer var han uheldig og landet på ham med full tyngde.

Det resulterte i ankelbrudd for tyskeren. Og en skjelven nordmann.

– Det ble ubehagelig. Ikke minst fordi man tar fra han det privilegiet å spille fotball hver dag. Alle vet at det var et uhell, sånt kan skje i fotballen. Jeg har pratet med ham et par ganger i etterkant. Godt å se at han er tilbake på banen. Det var en ekkel opplevelse, sier Hauge.

DUELL: I Conference League, hvor Gent blant annet møtte Molde, har Hauge fått spille relativt ofte. Foto: Jonathan Näckstrand / BILDBYRÅN

Samme doktor som Modric

Siden den gang har Hauge blitt lånt ut til AA Gent. Der har det også buttet imot. Hauge søkte råd hos Doktor Domenico Gurzi, og lot seg behandle under VM-pausen.

Den tidligere Reggina- og Den Haag-spilleren har gjort seg et navn med å behandle fotballspillere som sliter fysisk og mentalt.

Blant de som skal ha vært innom ham: Luka Modric.

I et intervju med Het Nieuwsblad forteller italieneren om hvorfor han fikk besøk fra Hauge.

– Jens Petter turte ikke å fullføre en dribling fordi han var redd for å brekke sitt eget ben. I tillegg ville han ikke ta risikoen å skade noen. Han var både fysisk og psykisk blokkert, sier han.

Mye av behandlingen foregikk ute på feltet, ifølge Gurzi. Med terpinger på duellfasene ute på en fotballbane.

– Jeg dro dit for å jobbe med ting jeg trenger å jobbe med. Han driver med behandling som gjør at man føler seg mye friere og slapper mer av. Du er ikke så anspent. Det funker veldig bra, skildrer Hauge.

Han erkjenner å vært nede i en bølgedal både fysisk og mentalt.

– Det har vært trøbbel med kroppen min. Hatt det lenge. Ikke vært bevegelig og sånn. Det er først når man ikke spiller og man har det litt tyngre i hverdagen at det blir fokus rundt det, sier han og fortsetter:

– Når du føler at du ikke får ut det du kan, stiller du deg mange spørsmål. Hvorfor, hva og hvordan man skal løse ting. Det er merkelig. Vant til at ting fungerer mye bedre. At man er lett og ledig i steget.

Hauge kjenner allerede en merkbar forskjell:

– Jeg merker allerede at kroppen begynner å funke mer som den skal. Vanskelig å forklare. Man føler seg lett og ledig etter at han har behandlet meg.

Og en fungerende kropp kommer godt med for europa-jagende Gent.

– Får håpe han kan fortsette på samme måte etter nyttår, med å bli sterkere. Han har ikke spilt mye denne sesongen, men vi forventer å se mer fra ham, er dommen fra Gent-sjef Hein Vanhaezebrouck.