Hauge om Knutsen: – Skuffet over tonen

– Det er så lavt nivå at jeg er helt sjokkert.



Det sa Kjetil Knutsen (54) etter 4–4 mot HamKam. Glimt-treneren kom med en tirade retning dommer Sigurd Kringstad og hans team.

– Det går ikke an å kommunisere. Det er helt komplett umulig å kommunisere, for det er en mann som er mye viktigere enn det andre laget her. Det er sjelden jeg henger meg opp i dommerne, men det er en standard som ikke holder, sa han etter kampen.



Gro Tvedt Anderssen, kommunikasjonsdirektør i NFF, opplyser at saken er sendt over til NFFs påtalenemnd.

Det skal avgjøre om det kan bli en eventuell straff, noe VG meldte først mandag.

– I tillegg har Terje Hauge hatt samtale med Knutsen i dag, skriver Anderssen i en SMS til TV 2.

Dommersjef Hauge bekrefter dette til TV 2.

– Jeg har hatt en god og konstruktiv samtale med Kjetil i dag fordi jeg var opptatt av å høre meningene direkte fra han selv. I samtalen var jeg også opptatt av at han som trener er et forbilde, og at jeg er skuffet over tonen han brukte etter kampen i går, sier Hauge til TV 2.



KRITISK: Dommersjef Terje Hauge likte ikke Kjetil Knutsens tone etter søndagens kamp mot HamKam. Foto: Erik Flaaris Johansen

– Vi skal tåle kritikk, men vi må ha en saklig og respektfull tone. Holdninger fra forbilder sprer seg fort, og vi har i dag for mange unge dommere som opplever for mye hets. Det var min bekymring som jeg var opptatt av. Så er det fint at vi i norsk fotball kan snakke direkte sammen, lufte ut og gå videre, fortsetter dommersjefen.

TV 2s fotballekspert, Yaw Amankwah, mener Glimts trener gikk over streken i intervjuet etter kampen.



– Det er litt over grensen når det blir så personrettet. Jeg er ikke enig i at det er så sjokkerende dårlig dømming. Det er mange eksempler på dårligere dømming enn det vi så i går, mener han.

– Kan få et stempel



Kollega Simen Stamsø Møller var ekspertkommentator under kampen, og er ikke enig i bildet Knutsen skisserer av dømmingen.



– Jeg la ikke merke til noen klare feil fra dommer. Det er helt sikkert mye adrenalin etter kampen, men han overdriver voldsomt, sier han.

Det er ikke første gang Knutsen har rettet kritikk mot dommerstanden etter kamp. Stamsø Møller mener Glimt-treneren står i fare for å bli stemplet som en som «alltid klager på dommerne».

– Jeg sier ikke at det er sånn, men det er det andre, spesielt supportere og trenere, legger merke til.

FÅR KRITIKK: TV 2s fotballeksperter er ikke enige med Kjetil Knutsens dommertirade. Foto: Mats Torbergsen

Gårsdagens kampleder, Sigurd Kringstad, reagerte på Knutsens uttalelser etter kampen.

– Det er åpenbar sterk ordbruk jeg ikke kjenner meg igjen i. Det får stå for egen regning at han mener det, men jeg skal selvfølgelig dra hjem og se kampen på nytt og evaluere og lære det jeg kan. Umiddelbart kjenner jeg meg ikke igjen, sa han til TV 2 i går.

Fagermo: – Småtteri

Kjetil Knutsen får imidlertid støtte fra tidligere Odd- og Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo. Han er ikke enig i kritikken rettet mot Glimt-treneren etter intervjuet.

– Jeg forstår det ikke helt. Han er tydelig og bestemt, og mener at HamKam bruker ulovlige midler på dødballer, sier han, og fortsetter:

– Vi må kunne ha en fotballdebatt. Dommere er en del av produktet, og de må også tåle diskusjoner. Jeg skulle gjerne sett at flere dommere svarte rundt deres vurderinger, sier Fagermo.



Fagermo forteller selv at han har opplevd utfordringer knyttet til kommunikasjonen med dommerteam.

– De verste dommerne i Eliteserien er de du ikke kan prate med, mener han.



– For meg så er det småtteri. Det er ikke noen tirade – det må han få lov til å si, avslutter Fagermo.



FORSVARER KNUTSEN: Dag-Eilev Fagermo mener at man må tåle diskusjoner rundt dømming, og synes ikke Knutsen gikk over streken. Foto: Jan Kåre Ness

Tidligere toppdommer reagerer

– Det var ganske sterk kost.



Det sier tidligere toppdommer Per Ivar Staberg (53) om Knutsen-tiraden. Han så gårsdagens kamp, men i likhet med TV 2s eksperter, så reagerte han ikke på kampledelsen.

– Det var en høy liste. Det var ikke noe jeg reagerte på, og jeg tror begge lagene var innforstått med det. Jeg har ikke sett kampen på nytt, men tar man målene isolert, så var det ingen forseelser, mener han.



REAGERER: – Det var ganske sterk kost, sier Per Ivar Staberg om Knutsens intervju med TV 2. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Han har imidlertid forståelse for at Knutsen er frustrert etter at seieren glapp. Staberg forteller samtidig at manglende kommunikasjon er et problem.

– Det er et tema blant spillere og trenere: De hevder at de ikke får en forklaring og at kommunikasjonen er for dårlig. Det er et område man må jobbe med fremover, sier 53-åringen.



Staberg er usikker på om Knutsen-tiraden vil få konsekvenser, men mener det til syvende og sist går utover ham selv og klubben.

– Det er helt klart at det skader klubben at han velger å gjøre det på den måten. Å bruke så mye tid av intervjuet på det, vil jeg si er dumt uansett.

Knutsen-straff?

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Anderssen, skrev følgende i en tekstmelding til TV 2 om en eventuell disiplinærstraff tidligere mandag:



– Vi venter på rapport fra delegat og dommer. Disse vil bli gjennomgått i løpet av dagen, som er vanlig etter alle kamper. Det er derfor for tidlig å svare på eventuelle etterspill.

TV 2 vet at Kjetil Knutsen gikk rett i dommergarderoben etter intervjuet, og ga dommerteamet det glatte lag. I går fikk også TV 2 opplyst at flere av de involverte skal ha reagert sterkt på bergenserens oppførsel.

– Ordene i seg selv er ikke så veldig drøye, men dersom han i tillegg har oppført seg aggressivt overfor dommerne etter kampen bør det få konsekvenser, mener Stamsø Møller om en eventuell straff.