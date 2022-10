Hat trick-Haaland avslørte brutal Solskjær-beskjed – så viste han forvandlingen

Manchester City – Manchester United 6-3

Haaland fortsetter sin surrealistiske start på Manchester City-karrieren med hat trick og to målgivende pasninger mot Manchester United. Han har nå scoret tre mål i tre strake hjemmekamper i Premier League – en prestasjon ingen har klart før ham.

– Det var ikke dårlig, vi scoret seks mål. Hva kan man si? Det er fantastisk, det er fint. Du kan se at vi alltid har lyst å angripe, sier Haaland med et smil til Sky Sports.

– Det er det jeg elsker med dette laget. Vi ønsker alltid å angripe. Det er fantastisk, det er ikke mer å si. Jeg synes vi bør ha to matchballer, en ball for førsteomgang og en for andreomgang, legger jærbuen til og sikter til kampens andre hat trick-helt, Phil Foden.

Før kampen var Haaland det store samtaleemnet i engelske medier. Han gjorde blant annet et lengre intervju med Gary Neville på Sky Sports.

Der ble hodespillet hans et tema.

– Da jeg spilte for Bryne, kunne jeg ikke heade ballen, sa Haaland.

Erling Braut Haaland scoret hat trick igjen. Nå har han hat trick i tre strake hjemmekamper. Foto: Erik Teige, TV 2.

– Da jeg kom til Molde med Ole (Gunnar Solskjær), var nesten det første han sa «du kan ikke heade».

Haaland forteller at han fikk lekser av Solskjær og hans assistent Mark Dempsey, og at de brukte lang tid på å trene på headinger.

– Ingenting er bedre enn når du trener på noe, og ser resultater, sa Haaland.

Resultatene fikk han se raskt i sitt første Manchester-derby. Etter 34 minutter headet han inn 2-0-målet for City etter en corner av Kevin De Bruyne.

Deretter la han på til 3-0 etter en ny målgivende pasning av belgieren. Pasningen var nøyaktig slik han hadde beskrevet sin drømme-assist fra De Bruyne: Et hardt innlegg mellom forsvaret og keeperen.

City-fansen har nok å juble for i dagens Manchester-derby. Foto: Erik Teige, TV 2.

– Det var disse tingene jeg tenkte på og så for meg før jeg kom, alle ballene han skyter inn i feltet. Det er en drøm for en spiss. Vi har sett hvordan det er noen ganger denne sesongen. Det er ikke noe vi trenger å snakke om, det er bare noe vi vet. Han vet jeg kommer til å være der, jeg vet at han kommer til å skyte ballen inn mellom keeperen og forsvaret. Det er den vanskeligste pasningen å forsvare seg mot. Det er bare noe vi vet, sa Haaland til Sky Sports.

For en dag for City-fansen! Foto: Erik Teige, TV 2.

Han inntok selv servitørrollen da Phil Foden dyttet inn 4-0 og sørget for total ydmykelse allerede før pause.

Foden scoret også Citys første mål.

Etter pause scoret Antony et drømmemål fra distanse som ga United-fansen et glimt av håp, men det forsvant raskt.

Haaland var nemlig ikke ferdig for dagen. Han bredsidet inn sitt tredje mål etter en drøy time og feiret i lotusstilling. Jærbuen har nå scoret hat trick i tre strake hjemmekamper i Premier League.

Showet fortsatte med en ny målgivende pasning til Foden, som også fikk fullføre et hat trick, før Martial reduserte to ganger for United.