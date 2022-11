Håskjold Nyland var under enormt press – og i bakhodet svirret tankene

MENTALT STERK: Landslagskeeper Ørjan Håskjold Nyland er blitt Norges ubestridte førstekeeper. Slik har det ikke alltid vært i klubbhverdagen, men de som kjenner sunnmøringen mener at en av hans største styrker er at han leverer best under press. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Etter 1-2-tapet mot Slovenia, der flere mente det var en keepertabbe som gjorde at Benjamin Sesko scoret det avgjørende målet på et langskudd, var blant annet landslagslegende Egil «Drillo» Olsen tydelig på at han ønsket seg et keeperbytte.

Ståle Solbakken ga imidlertid Ørjan Håskjold Nyland tillit i den påfølgende kampen. Selv om det endte med tap, slo 32-åringen personlig kraftig tilbake med en svært god kamp mot Serbia.

Siden har hans argeste utfordrere om keeperplassen, André Hansen og Sten Grytebust, lagt landslagskarrieren på hyllen.

På landslaget er Ørjan Håskjold Nyland nå den ubestridte nummer én.

– Det var ikke ideelt, sier Håskjold Nyland om situasjonen han sto i under landslagssamlingen i september.

Landslagssjef Ståle Solbakken er godt fornøyd med at Håskjold Nyland har kommet seg til et topp, internasjonalt klubbnivå.

PÅ PLASS: Ørjan Håskjold Nyland var med da landslaget ble samlet i Dublin mandag. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Men på spørsmål om han er helt komfortabel med klubbhverdagen til keeperen nå, lyder svaret fra Solbakken slik:

– Jeg er ikke hundre prosent komfortabel, men han har kommet til et godt miljø og får trent godt. Om han får spilt noen kamper av og til, så vil det hjelpe. Men det er ideelle er at han spiller mer jevnlig enn han gjør foreløpig.

Tankene lå i bakhodet

Fra usikkerhet i både klubb og på landslag, har Ørjan Håskjold Nyland gått til en langt mer forutsigbar hverdag nå.

Han forteller om en frustrerende periode der han jaktet på sin neste klubb. Klubber ble vraket av både politiske- og familiære hensyn.

– Jeg hadde jo hatt et håp om å finne en klubb hvor jeg kunne gå inn og være nummer én, spille fast og få en lengre kontrakt, sier han.

Tiden varte og gikk. Selv om Håskjold Nyland har vært vant til å spille landskamper uten særlig mange klubbkamper på samvittigheten, innrømmer han at framtiden gnaget i i bakhodet.

– Det var jo ganske mange spørsmål en stilte seg. Hvor lenge skal man vente, hvilket nivå skal man gå til, alle sånne tanker ble på en måte…, sier landslagskeeperen og lar det henge i lufta.

– Det slipper en jo nå da, sier han.

Samtidig tror han at måten han slo tilbake på mot Serbia – i tillegg til en hendelse i Leipzig to uker senere – gjorde at Leipzig ble overbevist.

– Jeg føler jeg totalt sett kom godt ut av det sist samling. Jeg gjorde en god kamp mot Serbia, var bra involvert der og det tror jeg var med på å gjøre dette valget enklere for meg og egentlig for klubben også, sier han.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah mener Serbia-kampen viser litt av 32-åringens register.

– I det som ellers var en elendig kamp av Norge, var det en Håskjold Nyland i toppslag det som hindret tapet fra å bli større. Han fikk massiv kritikk etter tabber mot både Sverige og Slovenia, han hadde vært uten klubb i måneder og likevel leverte han strålende. Det viser mental styrke, sier Amankwah.



Skade på stjernekeeper

Onsdag to uker etter landslagssamlingen, spilte RB Leipzigs Champions League-kamp hjemme mot Celtic. Etter bare ti minutter sitter hjemmelagets ungarske førstekeeper Péter Gulácsi på bakken med store smerter. Korsbåndet er røket.

Håskjold Nyland mimrer tilbake:

– De begynte vel allerede den kvelden med å se på hvilke muligheter de hadde. Agenten min, Jim Solbakken, kjenner en av sjefene her, så torsdag ble det forhandlinger og litt sånt, og fredag tok jeg flyet ned hit. Jeg fikk snakke med keepertreneren, vi hadde en god dialog og ting føltes riktig. Og det var definitivt bedre enn å ikke ha jobb, sier han.

Halvannet døgn etter at han var arbeidsløs og levde en uviss framtid, hadde han signert for den tyske storklubben.

Takker familien

Hans nye hjemmeadresse er inntil videre et hotell i Leipzig. Mye er fortsatt nytt når han møter TV 2 for en prat på Augustusplatz i sentrum av byen, omgitt av historiske bygninger.

– Jeg regner med at når familien kommer hit, så skal vi kose oss med det byen har å tilby, sier han.

Han nevner familien mange ganger i intervjuet. De nærmeste har betydd mye i månedene hvor han trente med Hødd og Lillestrøm. Eller alene.

– Jeg har en flink kone som har støttet meg, en familie som hele tiden bryr seg og tenker på meg. Så er nok også jeg mer avslappet nå enn jeg var for 6-8 uker siden, sier han.

– Er du en triveligere type å være med på hjemmebane nå?

– Jeg vil tro at jeg var trivelig også for åtte uker siden, men det er jo lettere når man har fått løst denne kabalen. Arbeidet må man legge fra seg når man går over dørstokken, og det føler jeg at jeg har vært flink til, sier han.

KLART FØRSTEVALG: Ørjan Håskjold Nyland, her under mandagens landslagstrening i Dublin. Foto: Fredrik Varfjell

Boikottet toppkamp

Det er fire og et halvt år siden Nyland forlot Tyskland og Ingolstadt. Den gangen var RB Leipzig en av nykommerne i Bundesliga. Nå er de av mange ansett som Bayern München største trussel til hegemoniet i tysk toppfotball.

Andre klubbers fans markerer stadig sin motstand mot RB Leipzigs eierskapsstruktur og deres metoder for å omgå tyske regler for lokalt medlemsskap, for å nevne noe.

Under oppgjøret mot Freiburg på onsdag, valgte mange fans heller å dra på andrelagets kamp mot 1860 München enn å dra på toppkamp i Leipzig.

Problemstillingen er ikke ukjent for klubbens nye norske keeper.

– Min forrige klubb Ingolstadt var også en av de som hadde oppnådd mye i ung alder. Sånn vil det alltid være når det kommer inn rike eiere og man får en kortere vei til toppen. Det er mindre populært blant tradisjonsklubber, og det får være opp til dem, vi tenker bare på oss selv, sier han.

NYLAND-KONKURRENT: 31 år gamle Janis Blaswich. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL

Drømmedebut

Fortiden i Tyskland gjør at han behersker språket. Umiddelbart ble han godt tatt imot som en del av klubben og i garderoben. Men imellom ham og en plass på i buret stod en annen tysker.

Janis Blaswich hadde allerede inntatt den midlertidige rollen som førstekeeper.

Forrige onsdag før kampen mot Bayer Leverkusen kom meldingen om en mindre skade på Blaswich.

– Jeg fikk beskjed før pressekonferansen om at jeg skulle stå kampen. De taktiske beskjedene var å gjøre det enkelt, og så ble jeg umiddelbart satt under prøve fra medspillere med risikable tilbakespill. Da kom jeg fort inn i det, og fikk egentlig blomstre selv etter hvert, så det var ekstra deilig å holde nullen og vinne, sier han.

Tror Leipzig kan bidra til enklere framtid

Debutkampen endte 2-0, og situasjonen inn mot en ny landslagssamling er en helt annen enn i september. Så venter en vinterpause frem til 20. januar. Spilletid frem mot landskampene i mars mot Spania og Georgia vil på nytt bli viktig.

– Nå er klubbsituasjonen løst, så må jeg bare gjøre meg fortjent til å spille og ta den sjansen. Det føler jeg at jeg har gjort så langt, og nå må jeg vise at jeg kan være mannen RB Leipzig kan stole på fremover, sier han.

Kontrakten hans går ut til sommeren. Nye spørsmål rundt kontrakt og klubb kan dukke opp om noen måneder, uten at det overhodet stresser Nyland nå.

– Jeg vil tro det er bra å ha RB Leipzig på cv-en, og definitivt bedre enn å være klubbløs. Så har jo klubben samarbeid med andre klubber rundt om i verden. Og så hjelper det å stå kamper som mot Leverkusen og på landslaget, så får vi se om det blir videre her eller andre steder etter hvert, sier Ørjan Håskjold Nyland.