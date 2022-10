Hareide freser: – De driter i spillerne

Malmö-trener Åge Hareide er mildt sagt lite begeistret for konsekvensene som kommer av at årets VM-sluttspill i Qatar er lagt til november og desember.

Det er i et intervju med Aftonbladet at Hareide gir klart uttrykk for egne synspunkter rundt det tøffe kampprogrammet klubbfotballen er rammet av denne høsten. Årsaken er at det måtte gjøres plass til VM i terminlista.

Malmö har en lang rekke spillere på skadelista foran torsdagens ligamøte med gullkandidat Djurgården. Jo Inge Berget er blant disse. Hareide har også antydet at han må spare enkelte spillere som følge av stor kampbelastning over tid.

– Et VM i desember gjør at sesongen blir komprimert for klubblagene, og jeg tror ingen har spilt så mange kamper som vi har gjort på rad i høst – tre kamper i uken flere uker etter hverandre. Tidligere har det vært europakamper annenhver uke. Det er den store forskjellen nå, sier Malmö-sjefen til Aftonbladet.

Han er oppgitt på ledelsen i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

– Det tar jævlig hardt på spillerne, og det er uforsvarlig av Fifa og Uefa å akseptere det. Det blir altfor mye. I tillegg har spillerne spilt landskamper midt oppe i det hele. Det er bare å adressere dette dit det skal (til Fifa og Uefa red.anm.), sier Hareide.

Han er minst like klar på hvorfor fotballtoppene ikke gjør noe med situasjonen.

– Det handler bare om penger. Fifa tenker kun på penger. De driter i spillerne. I tillegg er det enda verre for de som spiller i Premier League og Champions League, som er tøffere, sier Hareide.

Malmö ligger på sjetteplass i Allsvenskan med fire kamper igjen å spille. Hareide har påtatt seg treneransvaret ut inneværende sesong.

(©NTB)