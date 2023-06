ETTERLENGTET: Ulrik Saltnes fikk et best mulig comeback i cupkampen mot Tromsø. Foto: Mats Torbergsen

Bodø/Glimt sendte rivalen ut av cupen etter vilt drama. For Ulrik Saltnes var det en personlig triumf.

Bodø/Glimt-Tromsø 3–2

– At det var Ulrik Saltnes som skulle avgjøre dette, var skrevet i stjernene, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

Da midtbanespilleren ble byttet inn med 89.40 på kampklokken, stod det fortsatt 2–1 til Tromsø på Aspmyra.

Tre minutter senere utlignet Glimt til 2–2.

Så, 27 sekunder etter at de fem tilleggsminuttene var ute, fikk Saltnes muligheten fra 16 meter.

Avslutningen snek seg inn i hjørnet til vill eufori blant de gulkledde i Bodø:

– Jeg skulle bare spille noen minutter. Jeg begynte å frykte at det skulle bli ekstraomganger, så det var greit bare å avgjøre det, sier Saltnes med et glimt i øyet – men også med en smule alvor.

30-åringen hadde ikke spilt kamp siden serieavslutningen 13. november i fjor på grunn av skader.

Derfor hadde det ikke så mye å si for ham at det var akkurat rivalen Tromsø han sendte ut av cupen.

– Akkurat det er sekundært nå. For meg var det en personlig triumf å komme tilbake. Det har vært helt latterlig med fire operasjoner og åtte måneder ute. Det har vært et helvete, egentlig.

– Etter kampen kom den lille familien min ned og gratulerte meg. Da var det bare en triumf som overgår alt og en eventuell glede som det kan gi å sende Tromsø ut, forklarer han.

En av skadene oppstod i en stygg hjemmeulykke. OBS! Sterke bilder i saken under:

Saltnes anslår at det blir noe av det samme i søndagens TV 2 Play-sendte kamp mot Molde, at han kan få seg et kort innhopp mot slutten.

Uansett fryder han seg over å være tilbake på banen.

– Det er så jævlig artig at det faen ikke er til å beskrive, engang. Det er så tungt å være fotballspiller og gå i sånne perioder, sier han.