Har tjent ni milliarder - fansen er likevel skuffet

Guillem Balagué forklarer hvordan Barcelona gikk fra et blodrødt regnskap til velstående økonomi nærmest over natten.

ALLE FIKK PLASS: Barcelona prøvde å kvitte seg med Frenkie de Jong (f.v) og Memphis Depay i sommer for å få plass til blant annet Franck Kessié og Robert Lewandowski. Til slutt ble alle alle fire lagkamerater i klubben. Foto: JOSEP LAGO

Se Mallorca - Barcelona lørdag kl. 20.55 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play

Det har vært en svært kjent sak at Barcelona har trøblet med økonomien de siste årene. Spesielt koronapandemien satte en trøkk i gigantklubben, som har ført til store utfordringer.

På grunn av LaLigas strenge regelverk har ikke Barcelona kunne registrere alle spillerne sine. Det fikk katalanerne svi kraftig for forrige sommer da Lionel Messi ble nødt til å forlate klubben.

Store navn på dyre kontrakter ble hentet inn for en lav sko denne sommeren, og mange klødde seg i hodet over hvordan alle kunne bli registrert.

Mye er solgt unna

Løsningen ble å gjøre drastiske grep med flere av inntektsbringende verdier i sommer.

– Detaljene er komplekse, men saken er likevel ganske grei. Barcelona har klart å få nesten 900 millioner euro inn på forskjellig vis, sier TV 2s LaLiga-ekspert Guillem Balagué.

For å få inn de svimlende inntektene har Barcelona solgt unna deler av klubben. Tidligere i sommer ble 25 prosent av TV-rettighetene solgt for de neste 25 årene. 49% av aksjene i multimediaselskapet «Barca Studios» ble kvittert ut for hele 700 millioner euro, skriver ESPN.

Stadionnavnet ble tidligere i år solgt, og nå heter den ikoniske hjemmearenaen Spotify Camp Nou. Barcelona har også solgt såkalte NFT, som er digital kunst, for store summer.

Lønnstaket i Barcelona for LaLiga gikk fra absurde minus 1,5 milliarder kroner til 6,6 milliarder kroner på bare noen måneder.

Med disse nesten ni milliardene inn på konto har pengene sittet løst i sommer. Robert Lewandowski, Raphinha og Jules Koundé ble hentet for store overgangssummer, mens Andreas Christensen, Franck Kessie, Hector Bellerin og Marcos Alonso kom i gåseøyne gratis.

Må likevel kutte

Grepene har gitt en enorm effekt umiddelbart, men det spørs om de kan fortsette å selge unna deler av klubben på samme måte.

– LaLiga har likevel sagt at de vil ikke kunne selge mer av klubben for å redusere lønnen ytterligere. Selv om de nå har mye større handlingsrom på lønnsfronten, så er det etter det jeg forstår fortsatt slik at de må selge spillere i sommer, sier Balagué.

Barcelona prøvde å kvitte seg med flere etablerte stjerner i sommer som Frenkie de Jong og Memphis Depay. Forsøkene på å få disse ut av klubben vil sannsynligvis fortsette.

Klubben vil sannsynligvis prøve å hente Lionel Messi tilbake, skrev Balagué i en blogg for TV 2.

Skal det være mulig må klubben dermed senke lønnsutgiftene og sende flere dyre spillere på dør.

Hva skjer her?

– Hopper uti det ukjente

Strategien til Barcelona er det likevel delte meninger om. Klubben får store summer her og nå, men kan vente seg mindre inntekter senere ettersom de nevnte verdiene er solgt ut.

Balagué, som kjenner spansk fotball svært godt fra innsiden, er skeptisk til forretningene den siste tiden.

– De hopper ut i det ukjente. De har mistet muligheten til å kapitalisere og vokse i forretninger som ser ut til å vokse som NFT, metavers, krypto, fordi det er mindre inkludert i Barca Studios. De har solgt nesten 50 prosent av det.

Ikke alle er imponert over klubbens håndtering, kan Balagué fortelle.

– Det er en del sesongkortholdere i Barcelona som vil utfordre klubben på dette, fordi det var aldri var et tema i forsamlingen deres. De må godkjenne slike ting, men et var aldri nevnt at disse delene av klubben skulle selges. Det er fortsatt ting som må løses.