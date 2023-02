Har tatt VAR-grep på trening: – Det blir kaos

– Det kan bli sirkus. Jeg tror nok vi må forberede oss på at det blir litt kaos, sier Molde-trener Erling Moe.

– Det er krise hvis vi blir stående i fem minutter å vente, sier Rosenborg-sjef Kjetil Rekdal.

– Jeg får kjeft av supporterne, men jeg er for VAR, er dommen fra Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo.

10. april sparkes Eliteserien 2023 i gang. Det blir VAR (Video Assistant Referee) sitt første møte med norsk fotball.

Dommernes hjelpemiddel for å gjøre avgjørelser mer rettferdig er allerede blitt tatt i bruk i verdens største og gjeveste turneringer og ligaer i lang tid. Supportere har vært skeptiske.

– Jeg tror det kan bli litt for lange pauser og uklarheter rundt hva de tar på VAR, sier Erling Moe.

Har tatt grep på trening

I disse dager trenes dommerne opp til hvordan de skal bruke VAR.

Men det er ingen tvil om at mye er nytt, og at det fortsatt vil være det rundt seriestarten.

I Molde har man allerede tatt bevisste grep på treningsfeltet for å være forberedt på det som venter.

– Vi må bevisstgjøre ting i forkant. Vi kan ikke holde for mye. Vi må være flinkere og «renere» i duellspillet. Vi må legge fra oss alt som vi har kommet unna med av ulovligheter tidligere, slik at vi er beredt når sesongen kommer i gang, sier Moe.

På trening slår klubben tøffere ned på tjuvtriks enn tidligere. Planen er å ta i bruk video på trening for å luke bort ting.

I disse dager gjennomfører norsk fotball dommer-møter med lagene på Marbella, der retningslinjene for sesongen blir tatt opp.

– Det er ikke bare helt nytt for bare spillerne og trenerne, men også for dommerne. Det tror jeg gjør at vi må ha litt fokus på det. Jeg er spent på hva dommerne kommer med. Vi har ikke fått voldsomt med informasjon enda på hvor lista blir lagt. Jeg håper de blir enig med seg sjøl – på hvor lista blir lagt og hva man tar og sånt, sier Moe.

Rekdal ville hatt én endring

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal sier han er positiv til VAR for å luke bort de største feilene. Han ønsker ikke at et seriegull eller et nedrykk skal bli avgjort av en dommerfeil.

– Jeg håper bare det ikke tar for lang tid, sier han.

FRYKTER TIDSBRUKEN: Kjetil Rekdal håper VAR i Norge blir så tidseffektiv som mulig. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Hadde han bestemt, hadde VAR hatt en liten vri: En overdommer i VAR-bussen.

– Optimalt sett burde det vært sånn at VAR-bussen ga beskjed til dommeren om at du måtte gjøre om på den situasjonen. Ferdig. Da slipper du stoppingen i lang tid, sier Rekdal.

I Norge er VAR lokalisert i Oslo på et senter i Oslo, der sitter det dommere som ser gjennom kampen og har flere repriser tilgjengelig. Senteret består av åtte VAR-stasjoner og en «supervisor»-pult.

Tilbake i Molde er fjorårets seriemester spent på hvordan VAR i Eliteserien vil slå ut.

– Noe av det viktigste er timingen i det offensive spillet. Der må vi være flinke. Nå slipper vi ikke unna. Samtidig kan det være at vi får noe også som et ofte spillførende lag: Vi kommer oftere inn i feltet til motstanderen og skaper situasjoner, sier Erling Moe og oppsummerer det hele slik:

– Jeg tror det blir bra, men vi må nok være litt tålmodig i starten, sier han.