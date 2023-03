Under Fifas The Best-utdeling mandag, trådde den brasilianske supermodellen Adriana Lima (41) ut på scenen for å dele ut en pris.

Der ble hun presentert som «Fifas globale fanambassadør».

– Tonedøvt

Det har ikke bare blitt godt mottatt. Den tidligere australske landslagsspilleren Moya Dodd, som også har sittet i Fifas eksekutivkomité og har hatt en rekke andre verv, freser mot at den brasilianske modellen får en slik rolle under et halvt år før VM i Australia og New Zealand.

– Er dette ambassadøren vi trenger når VM nærmer seg, spurte Dodd på Twitter og la til emneknaggen #tonedøvt.

Det hele får også TV 2s sportskommentator til å sukke.

– Det er veldig typisk Fifa at man gjør ting som ser så dumt ut. De har en egen evne til å tråkke i salaten gang etter gang, noe som både fascinerer og frustrerer meg. Det er ikke overraskende at folk reagerer på dette, det kunne jeg ha fortalt dem på forhånd. En supermodell som ambassadør rett før et kvinne-VM, da trenger du ikke å være spåkone med krystallkule, sier Mina Finstad Berg.

– Virkelig forvirrende

I etterkant av Twitter-meldingen har Moya Dodd utdypet sin mening på LinkedIn.

Hun reagerer på at Lima har blitt knyttet til usunne dietter og at hun har uttalt at hun mener abort er en forbrytelse.

KRITISK: Moya Dodd, her avbildet i sin tid som visepresident for Det asiatiske fotballforbundet, mener Fifa bommer i sitt ambassadør-valg. Foto: AFP PHOTO / Saeed KHAN

Dodd undrer seg over hva en ambassadør som Lima egentlig representerer for kvinnefotballen og likestillingens del.

– Når en jente spiller fotball, ser verden henne annerledes. I stedet for å få komplimenter for det fine utseendet sitt eller den vakre kjolen, blir hun verdsatt for sine viktige taklinger og briljante scoringer. Hun blir beundret for hva hun kan gjøre, heller enn hvordan hun ser ut, og hun blir satt på en lik linje med sine brødre på en måte som kan forandre hele banen til hennes livs ambisjoner, skriver hun.

Nettopp derfor har hun vanskelig for å akseptere Lima som ambassadør nå.

– I et fotball-VM i Australia og New Zealand i 2023, er det budskapet som bør formidles høyt og tydelig rundt om i verden. Hvor en supermodell passer inn i dette er virkelig forvirrende, skriver Dodd.

Også Mina Finstad Berg skulle gjerne sett at man valgte annerledes i Det internasjonale fotballforbundet.

– Jeg er opptatt av at man ikke bare skal anta at pene damer ikke kan noe om fotball. Det kan hende at hun er lidenskapelig opptatt av det, så man skal være forsiktige med stereotypiene den veien, men når det er sagt: når FIFA skal ha en fan-ambassadør, skulle jeg ønske man valgte noen med tilknytning til fotballen heller enn en kjendis, som til nå ikke har vært kjent for sitt arbeid innen fotballmiljøet, sier TV 2s sportskommentator.

Hun mener fotballen primært bør fremheve andre ting enn det glamorøse.

– Om vi snakker om unge jenter og det å kunne inspirere en generasjon, så kan fotballen være et viktig fristed der man vurderes basert på hva man gjør og ikke hvordan man ser ut. Unge jenter vokser opp i en verden med ekstreme skjønnhetsidealer og lærer fra de er små at verdien ligger i hvor attraktive de er. Fotballen kan være et fristed fra det, påpeker Finstad Berg.

– Å oppdage at kroppen kan være rask eller sterk, heller en heit, kan være frigjørende. Det fokuset blir borte om man har en fanambassadør som først og fremst er kjent for utseendet, fortsetter TV 2s sportskommentator.

– Stadig flere som stiller krav

Samtidig mener hun at det også er håp å spore. Om ikke fra Fifa, så fra spillerne selv.

I VM-lagene Spania, Frankrike og Canada pågår eller har det pågått opprør fordi de ikke føler de blir tatt på alvor.

Fredag ble det klart at de regjerende olympiske mestrene fra Canada har kommet til en foreløpig enighet om finansiering, men en endelig avtale er fortsatt under forhandling. Konflikten dreier seg om forskjellsbehandling.

I Spania trakk 15 stjerner seg fra landslaget, og forrige uke var det en rekke franske stjerner som gjorde det samme. Blant dem som trakk seg var landslagskaptein Wendie Renard, som etter 142 landskamper bestemte seg for å si at nok var nok.

Frustrasjonene dreier seg om mangel på likestilling og et profesjonelt opplegg.

– Jeg tror det er tegn til en ny bølge med økende interesse og profesjonalitet, og det er stadig flere som ikke bare står med lua i hånden og tar det man får, men stiller krav, sier Finstad Berg.

– Menns premisser

Det er også helt nødvendig når man ser på maktstrukturene.

– Ser du på makt i internasjonal fotball, er det fortsatt i veldig stor grad menn og også i kvinnefotballen foregår det på menns premisser. Vi ser det gang på gang, og derfor har kvinnefotballen en lang vei å gå.

– Hva kan man gjøre?

– Det er en god start med flere damer av kaliberet til Lise Klaveness, men også at man begynner å lytte til spillernes behov for at de skal kunne utvikle seg best mulig, sier TV 2s sportskommentator, og legger til:

– Likestilling tar tid, og fotballen ligger bakpå, men det er i endring nå.

Så gjenstår det å se hvilken rolle Fifa kommer til å spille her. Akkurat nå er det supermodellen Lima som er foretrukket som fan-ambassadør av den mektige organisasjonen og president Gianni Infantino. Duoen har omtalt rollen slik på Instagram:

– Som en ekte «brasileira» er fotball i blodet mitt. Det er en stor ære å bli en del av Fifa-familien. Som en fan selv, håper jeg å knytte denne familien til selv livet til denne vakre sporten: fansen, skriver Lima.

– Jeg er henrykt over å ønske Adriana Lima velkommen som Fifas globale fanambassadør. Hun lever og ånder «futebol» og det er derfor jeg mener hun virkelig er en glimrende link mellom Fifa og fans rundt om i verden, og at vi kan utvikle interessen for sporten vår i så mange unge jenter og gutter som mulig verden rundt, skriver Infantino.