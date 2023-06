– Har anledning til å skylde på lagkameratene sine

Martin Ødegaard ble kåret til banens beste i landslagets 3-1-seier over Kypros av TV 2s seere, og det kanskje med rette.

Gang på gang sendte han gjennom norske spillere med presise og lekre pasninger. Til slutt fikk han assist da Erling Braut Haaland satte gjennombruddspasningen i mål på Norges tredje mål.

Kun scoring uteble for å gjøre sesongens siste kamp komplett for drammenseren.

– Ja, det manglet. Jeg trodde jeg skulle få den på slutten, men skuddet ble blokket. Litt kjedelig, men det ble én assist og jeg burde hatt noen til, så det får være bra det, sier Ødegaard til TV 2.



KOMBINERTE: Martin Ødegaard og Erling Braut Haalands samarbeid var tidvis giftig mot Kypros. Spesielt på 3-0-scoringen. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Tas i forsvar

For selv om kapteinen er en soleklar nøkkelspiller for Norge, så har leveransen av målpoeng vært lav - sammenlignet med produksjonen i Arsenal.

På 51 landskamper har han bare scoret to mål. Det var noe han selv ønsket å forbedre.

– Målstatistikken er dårlig, det er det ikke noe annet å si om det egentlig. Der har jeg noe å jobbe med, og jeg har en liten vei å gå, sa Ødegaard tidligere under juni-samlingen med landslaget.



TV 2s kommentator Øyvind Alsaker tar imidlertid Ødegaard i forsvar, og mener han kunne stått med langt flere målpoeng om medspillerne hadde tatt bedre vare på mulighetene de får servert fra kapteinen.

– Igjen, når vi ser på målpoengene til Martin Ødegaard, så har han en god anledning til å skylde på lagkameratene også. Han kunne hatt langt flere målgivende enn det som er tilfellet, sa Alsaker etter at flere av lagkameratene hadde bommet etter Ødegaard-pasning.



I pausen under Kypros-kampen adresserte også assistent Kent Bergersen bidrag på scoringsfronten av midtbanegeneralen.

– Han er mye involvert med ball, så skulle vi gjerne ønske at vi fikk en scoring fra ham, sa han.



– Helt enormt

I studio etter kampen var TV 2s eksperter fra seg av begeistring for 24-åringens dominans. Morten Langli kunne ikke rose Ødegaards sesong nok.

– Han førte et Arsenal-lag som ikke var tippet høyere enn litt over midten av tabellen, til å kjempe om serietittelen. Haaland var det forventet at han skulle gjøre akkurat det han har gjort og levere kanonbra.

– Ødegaard løftet Arsenal til et nytt nivå med 15 scoringer, sju målgivende pasninger - helt enormt, sier eksperten.

Langli er slettes ikke sikker på hvem som er landets beste fotballspiller.

– Vi kan si at Erling Braut Haaland er Norges beste spiss, men det går an å argumentere for at Martin Ødegaard er Norges beste fotballspiller.



Skal glemme fotball

Alexander Sørloths ordlyd var naturligvis også positiv om Ødegaard.

– Han er meget, meget god. Vi vet han er fantastisk. Når han kommer opp i mellomrommet, så er han en av verdens beste, sier landslagsangriperen.

Nå er omsider sesongen over, som har vært lang for Ødegaard. Hans Arsenal lå lenge bra an i tittelkampen i Premier League, men måtte gi tapt for suverene Manchester City til slutt.

– Jeg skal slappe av og tenke på alt annet enn fotball på en liten stund. Det blir godt å få en pause. Det har vært en lang sesong, og en tung mental avslutning.