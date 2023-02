Hanche-Olsen fikk treningssjokk i ny klubb

Foreløpig er han hotellgjest i sin nye hjemby. Men med kjæresten på plass og leilighetskontrakt undertegnet, har Andreas Hanche-Olsen allerede funnet seg på plass i byen der Gutenberg for snart 600 år siden trykket sine første bøker.

– Jeg vet at de er kjent for karnevalet og for gode viner i Mainz. Og det er en fotballklubb med sjarm, du merker det er harmoni og god atmosfære. Folk trives med å være her, så det ser veldig lovende ut.

Tatt på sengen av tempoet

Oppvokst noen hundre meter unna Nadderud, var guttedrømmen å spille for Stabæk. To år og tre måneder etter at han dro fra bærumsklubben, har det blitt spill i Europa med Gent og 14 landskamper.

– Det har gått fort. Drømmene har utviklet seg litt. Nå står jeg her og er i en stabil Bundesliga-klubb. Vi skal møte Borussia Dortmund og Bayern München de neste ukene. Det er stort for meg.

I GANG: Hanche-Olsen har rukket å gjøre seg kjent med sin nye klubb. Foto: Johannes Morland.

Den første uken har han også merket at tempoet på treningene er ganske annerledes enn det han har vært vant til.

– Veldig. Det har vært overraskende hvor høy intensiteten her har vært i forhold til det jeg har vært vant til i Belgia. Der var treningene lange og treige, her er det egentlig helt motsatt her; kort og intensivt. Så det trengs nok litt tilvenning der, men jeg tror det passer meg veldig bra, sier han.

Roser de personlige egenskapene

Høy intensitet er et av varemerkene til trener Bo Svensson. I en klubb som har fostret trenere som Jürgen Klopp og Thomas Tuchel, har dansken gjort seg bemerket et bedre poengsnitt enn begge de to. Svensson har fulgt nøye med på nordmannens utvikling siden i sommer.

– Han kan spille både i en firer og en femmer bak. For oss som spiller kan han bli verdifull som en høyre stopper. De fysiske testresultatene hans ser svært gode, sier Svensson.

DANSK: Mainz-trener Bo Svensson. Foto: THOMAS KIENZLE

Han sier til TV 2 at de personlige egenskapene har vært vel så viktig for overgangen. Svensson var selv midtstopper, og var kjent for nettopp lederegenskapene sine på banen.

– Man må alltid være forsiktig med å bruke begrepet «leder» om en fotballspiller, men han er definitivt en spiller som ikke løper vekk fra ansvaret sitt. Han vil lære, han er åpen, han vil arbeide hardt, han er en personlighet som vil passe godt til hvordan jeg ser for meg ting i Mainz, både på banen og generelt en bra person for denne klubben, sier han.

Perfekt for landslaget

Overgangen føyer seg inn i en etter hvert ganske lang rekke av nordmenn som de siste sesongene har funnet seg arbeidsgiver i den tyske Bundesligaen. Hanche-Olsen tror Haalands suksess i Dortmund har litt å si for akkurat det.

– Det er kanskje litt spesielt akkurat nå med Erling som har banet vei for oss resten. Det virker som norske spillere har et godt rykte i Europa nå.

Ståle Solbakken har også rost overgangen og kalt det et perfekt neste skritt i karrieren for landslagsstopperen. Og sjansene for fast plass på landslaget kan øke med fast spill i Tyskland.

– Det avhenger at jeg spiller selvfølgelig, men å få spilletid på et høyest mulig nivå er viktig, og så følte jeg for min egen del at det var på tide med et miljøskifte etter to og et halvt år i Belgia. Jeg tenker at om jeg spiller her, så gir det meg gode forutsetninger for å kapre en fast plass, og ikke minst med tanke på utviklingen min videre, sier spilleren selv.

Møter Ryerson onsdag

På et lite møterom ved Stadion am Bruchweg ble Hanche-Olsen for første gang presentert for et titalls lokale journalister. Her har blant andre Jørn Andersen ledet laget før de flyttet sine hjemmekamper til moderne MEWA Arena.

En av reporterne for tv-kanalen SWR, Peter Warzelhan, som har dekket Mainz 05 i flere tiår, sier nordmannen er hentet for å gå rett inn og forsterke førsteelleveren.

RETT INN PÅ LAGET: Peter Warzelhan tror Hanche-Olsen er tiltenkt en fast plass i Mainz. Foto: Johannes Morland.

– Jeg tror nivået er høyt for ham, men han når han først tar det, vil dette vise seg å være en god stasjon for ham, sier Warzelhan - som for øvrig selv har lært seg norsk gjennom diverse besøk i Norge.