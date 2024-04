INTENSE SCENER: Pep Guardiola etter at Phil Foden hadde utlignet til 2-2 mot Real Madrid på Santiago Bernabéu. Foto: Nick Potts / Pa Photos / NTB

Manchester City-stjernen Phil Foden smiler når TV 2 viser bildene av den ville feiringen på 2-2-scoringen mot Real Madrid tirsdag kveld.

Etter å ha scoret med et drømmetreff, fikk han noen klaps i ansiktet i jubelscenene sammen med Manchester City-manager Pep Guardiola.

– Jeg kjente det ikke da, men jeg kjenner det nå, humrer Phil Foden.



– Jeg var så full av følelser at jeg ikke husker hva jeg tenkte, sier Foden.



Gigantoppgjøret på Santiago Bernabéu endte til slutt 3-3. Den TV 2 Play-sendte returkampen går på Etihad onsdag neste uke.

Foden-kritikk

I sluttminuttene var det ikke mye smil å spore hos Foden. Han gikk ut med det som lignet på en skade etter å ha blitt tråkket på nedre del av leggen.

– Det var en smell, sier Guardiola på pressekonferansen.



Manageren har berolige bekymrede Manchester City-supportere.

– Han var grinete på meg for å ha gjort det byttet, så det betyr at han er okay, sier Guardiola, som har Luton i Premier League på lørdag.

FIKK BEHANDLING: Phil Foden ble byttet ut i sluttminuttene. Foto: Javier Soriano / AFP / NTB

Den tidligere Barcelona- og Bayern München-treneren er imidlertid ikke helt fornøyd med forestillingen til akademiproduktet mot Real Madrid.

– Phil var ikke involvert i spillet i første omgang, mener Guadiola.



– Vi fant ham ikke. Han var ikke en av dem som presterte best, men vi vet at han har talentet til å score mål og skape noe, sier City-manageren.



TRØST: Erling Braut Haaland med Phil Foden idet engelskmannen forlater Santiago Bernabéu-gresset tirsdag kveld. Foto: Juan Medina / Reuters / NTB

– Ekstra spesielt

Guardiola-kritikken til tross: Målet holder Foden som en av sine peneste.

– Så fort ballen forlot foten, visste jeg at det var et godt treff. Det er fint å se den gå inn, sier Foden når TV 2 viser han reprisen for første gang.

Foden står med 22 scoringer og ti målgivende på 45 kamper i alle turneringer denne sesongen.

– Det er ekstra spesielt å score ved store anledninger. I starten av sesongen ønsket jeg å bli en målscorer og en som scorer viktige mål. Jeg har lagt til avslutteregenskaper til spillet mitt, så jeg er fornøyd, sier han.

I forrige sesongs Champions League-semifinale reiste Manchester City fra Santiago Bernabéu med uavgjort (1-1), før de lyseblå vant 4-0 på Etihad.

– Vi spilte mot et av de beste lagene i verden, så det er spesielt å score her. Dette er en av de vanskeligste kampene å spille. Det viser antallet titler de har i Champions League (14 i den gjeveste europacupen), sier Foden.

Erling Braut Haaland spilte hele kampen for Manchester City, men han gikk målløs av banen. Oscar Bobb så kampen fra benken.