Torsdag kom det frem at Vålerenga-juvel Jacob Dicko Eng (19) skal ha blitt utsatt for rasisme fra Klanen-medlemmer etter derbyet mot Lillestrøm i 1. mai

– Jeg fikk rasistiske meldinger. «Kom deg ut», «vi vil ikke ha deg her», fortalte Dicko Eng i VIF-podkasten «Enga på pod».



DELER: Jacob Dicko Eng er åpen om hets i Vålerengas egen podkast. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Tidligere Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo bekrefter at hendelsen fant sted og kaller saken «trist».

– Rasistiske tilrop i dagens samfunn skjønner jeg ikke noe av. Vålerenga er jo vanligvis veldig flinke til å jobbe mot rasisme. Supportere skal støtte laget sitt, ikke drite dem ut, sier Fagermo.

– Tøffe trusler

Fagermo fikk sparken i Vålerenga i juni. Selv har 56-åringen også opplevd ubehagelige meldinger i egen innboks.

– Det har jeg fått gjennom mange år. Sånn er det å være topptrener. Det har vært langt over grensen og jeg kunne politianmeldt det om jeg ville, forteller han.



HETSET: Også tidligere VIF-trener Dag-Eilev Fagermo har fått hetsende meldinger. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Fagermo blir bedt om å utdype meldingene:

– Det kan være trusler som er ganske tøffe, mer ønsker jeg ikke å si om det. Jeg er nok ikke alene om det som trener.



Trenerveteranen forteller at han hadde en prat med en nedbrutt Dicko Eng etter LSK-kampen.

– Han var veldig preget og denne episoden virket til å gjøre det vanskeligere på banen. Han fikk dårligere selvtillit og ble stresset. Det ble en tøff periode og han måtte gjemme seg.

Ex-treneren til VIF sikter til at Dicko Eng slettet Instagram i to til tre måneder etter hendelsen.

– Jeg fikk sjokk da jeg leste meldingene. Det var ikke gøy, uttaler Dicko Eng selv.



RYSTET: Jacob Dicko Eng ble overrasket av hets. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Medieansvarlig i Vålerenga, Tina Wulf, opplyste til TV 2 torsdag at Dicko Eng ikke ønsket å gi noen ytterligere kommentar etter podkast-episoden.

– Man er litt nysgjerrig når man er ung, så man leser litt, forklarte Vålerenga-unggutten om det å få negative meldinger i sin retning.



Etter hetsen varslet han sin daværende trener.

– Jacob var helt i kjelleren. Det eneste rådet jeg kom med var å komme seg vekk fra sosiale medier. Det har jo nesten blitt en kroppsdel for ungdommer, sier Fagermo.

– Det begynner å komme seg. Jeg er på en god vei nå. Oppover, sier 19-åringen i podkasten.

VIF-juvelen gjorde seg til kjenne i kongeblått allerede som 17-åring tilbake i 2021 og står med fire scoringer for laget. Fagermo roser sin gamle elev.

– Det er en spiller som etter min mening har et enormt potensiale. Han hadde et fantastisk gjennombrudd i fjor, mimrer gamlesjefen.

Fagermo har forståelse for at det kommer roping og buing mot Oslo-laget på Østblokka, Vålerengas syngende supportere, men:

– Det er et paradoks at noen gjør det. Normalt er Østblokka fantastiske til å støtte laget, mener Fagermo.



– Forkastelig

Talsperson i Klanen, Sebastian Hytten, reagerer på at VIFs tidligere trener har opplevd trusler, i tillegg til Dicko Eng-hetsen.

– Det er ikke akseptabelt. Nå kjenner jeg ikke innholdet, men all form for sjikane og hets er ikke greit. Uansett om det er rasistisk, om legning, eller andre ting er det forkastelig, sier Hytten.



– FORKASTELIG: Sier Sebastian Hytten, talsperson i Klanen. Foto: Amalie Bakke

– Hva kan Klanen gjøre for å unngå lignende igjen?

– Jeg tenker dessverre at det er et større samfunnsproblem enn kun i Vålerenga. Man hører for eksempel stadig at politikere opplever mye av det samme.

– Jeg tror ikke vi mennesker er omstilt til verden vi lever i. Det er en kort omstilling fra tanker til handling. Det går dessverre ut over folk som stikker hodet fram, fortsetter Hytten.

Fagermo beskriver problemet slik:

– Det vil dessverre være mennesker i frustrasjon som kommer med ord som er langt over grensen. Det er mer akseptabelt for meg å tåle. For en ung gutt kan det være tøft, sier den tidligere VIF-treneren.



Dicko Eng fortalte at han ble skjelt ut av treneren etter et mindre heldig innhopp mot Lillestrøm.

– Det at jeg kjeftet på ham i garderoben er riktig. Da han ble byttet inn med én mann mindre og ikke løp hjemover, da får du høre det i en garderobe, forklarer Fagermo.