– Han har blitt alt man kunne drømme om

PORTO (TV 2): Bare 15 år gammel ble det meldt at han kunne bli verdens beste fotballspiller. Ni år senere felles dommen over Martin Ødegaard.

3317 dager er gått siden den gang 16 år gamle Martin Ødegaard ble presentert for Real Madrid.

Men allerede da hadde nordmannen preget tabloidene både nasjonalt og internasjonalt i en årrekke.

Forventningene var enorme.

– Han kan bli verdens beste, var konklusjonen til daværende Strømsgodset-trener Ronny Deila etter at Ødegaard debuterte i Eliteserien 15 år gammel.

TI ÅR MED PRESS: 15 år og 117 dager var Martin Ødegaard da han debuterte i Eliteserien. Siden den gang har han levd med fotballens verdensøyner på seg. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

I det oppgjøret var Adam Kwarasey Larsen kaptein for Strømsgodset.

– Ferdighetene og potensialet har jeg aldri vært i tvil om, men Martin var jo 15 år og en liten gutt! Han var rolig og sjenert. Jeg lurte litt på hvordan det ville bli ute i den store verden der ting er litt mer kynisk og skummelt, sier Adam Larsen Kwarasey til TV 2.



Ni måneder senere ble Ødegaard presentert som Real Madrid-spiller.



Nå er ni måneder blitt til ni år.

– Martin er en briljant spiller. Ikke bare er han en viktig spiller for oss, men han er en viktig spiller for hele klubben, sier lagkamerat Gabriel Magalhães til TV 2.

Spørsmålet flere har stilt seg i det siste, er om Martin Ødegaard har blitt til det hele verden forventet han skulle bli da han var 15 år.

Beskjed til lagkameratene

Det skal vi komme tilbake til.

Status ni år senere er uansett at Martin Ødegaard i kveld leder sitt Arsenal ut på mektige Estádio do Dragão til åttedelsfinale i verdens gjeveste klubbturnering: Champions League.

Han er kaptein for et lag som har satt seg store mål.

Beskjeden fra nordmannen er klar til lagkameratene: Han vil kjempe om både tittelen i Premier League og i Champions League i år.

– Det er det vi ønsker å gjøre; å kjempe på to fronter. Vi er i god form for tiden. Vi må bruke det momentumet og bygge videre på det, meldte Ødegaard til engelske medier etter 5-0-seieren over Burnley i helga.

FRA MOTESHOW TIL CHAMPIONS LEAGUE: Slik har du ikke sett Martin Ødegaard ofte: Her fra London Fashion Week mandag kveld. Flere mener tryggheten 25-åringen viser både på og utenfor banen for tiden forteller litt om hvor han er i livet nå. Foto: Ian West / PA / NTB

På plass i Portugal er en rekke internasjonale medier, blant dem TNT Sport fra Brasil.

– Folk vil nok huske at ting ikke gikk helt som man håpet i Real Madrid. I Arsenal har han vist at han er en ekstremt begavet spiller, men for å bli vurdert helt, helt der oppe tror jeg han må vinne en tittel først, sier journalisten Arthur Quezada fra TNT.

Han mener imidlertid Ødegaard forsvarer en plass blant verdens fem beste playmakere.

– Jeg tror mange så for seg at han skulle bli en typisk nummer ti da han var yngre, men Martin Ødegaard er mye mer enn det, sier Quezada.

BEST: Journalisten fra TNT mener Martin Ødegaard er blant verdens beste. Foto: Glyn Kirk / AFP / NTB

– Blitt alt man kunne drømt om

Hyllet og avskrevet. Hyllet og avskrevet. Og nå nesten kun hyllest.

– En stor, stor spiller i en stor liga, er Portos keeperstjerne Diogo Costas korte beskrivelse av Ødegaard overfor TV 2.



Men selv om Martin Ødegaard bare er blitt 25 år, har meningene vært mange.

Reisen hans, blant annet via nederlandsk fotball, har bydd på oppturer og nedturer.

– Jeg var spent på det man ikke kan kontrollere: Hvordan er personligheten hans? Hvor tøff ville han bli i hodet? Ville han takle motgang? Det er ikke bare oppturer her i livet, men når du ser hva han har fått til nå: Det er helt rått. Helt sinnssykt, sier Adam Kwarasey Larsen.

I TV 2 følger Simen Stamsø-Møller internasjonal fotball tett.

– Martin Ødegaard har blitt alt man kunne drømt om. Hvis ikke folk ser det, så må de begynne å se bedre etter. Da må de spørre seg hva de selv trodde: At han skulle bli en ny Messi? Ingen blir det. Men Martin Ødegaard nådde toppen og han kommer til å bli der, sier Stamsø-Møller.

– TRODDE HAN SKULLE BLI MESSI: Her fra en innspilling av B-laget under tiden i Real Sociedad. Foto: Torbjørn Pedersen / TV 2

En som faktisk trodde at Ødegaard skulle ende opp som Norges Messi, er kollega av Stamsø-Møller.

– Da jeg så han herje i Eliteserien som 15-åring trodde jeg han skulle bli verdens beste spiller. Jeg trodde han skulle bli den nye Messi – for noe slikt hadde jeg aldri sett før. I stedet har han utviklet hele spillet sitt de siste årene og det han har prestert er helt rått. Han løper, presser og vinner baller som få andre. Nå kunne han spilt på alle lag i hele verden, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Et helt annet menneske



Han har fulgt landslagskapteinen tett i en årrekke, og er mektig imponert over reisen til drammenseren.

– Jeg tror ikke det er mulig å forestille seg det forventningspresset de prestasjonene hans skapte for en så ung gutt. Det å innfri på den måten han nå har gjort etter å ha vært så god så tidlig forteller alt om hans mentale styrke og hva slags person Ødegaard faktisk er. Gutten har blitt mann, sier Jesper Mathisen.



Kollega Stamsø-Møller påpeker at Ødegaard i det siste har sluppet seg langt mer fri.

– Jeg tror mye handler om alderen og tryggheten. Han har begynt å slå seg mer løs. Han tar bilder av klubbfotografen, slenger litt mer med kjeften og byr mer på seg selv. Han har gitt litt mer blanke. Han framstår egentlig som et helt annet menneske enn han har gjort. Han utstråler trygghet, og jeg håper han bare fortsetter å dyrke det, sier Simen Stamsø-Møller.

– For å virkelig innfri forventningene som var da han var 15 år: Bør han spille for en av de aller største klubbene i verden?

– Det kommer an på hva som skjer med Arsenal. Arsenal har potensial til å bli en av de klubbene, sier Stamsø-Møller.