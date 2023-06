– Han hadde slått meg ned

– Det er såpass brutalt, at om du spør meg om det nå, så går det ikke så bra. Jeg har fortrengt det litt.

En ærlig Julian Ryerson kjenner på følelsene under intervjuet med TV 2. For den siste fotballkampen han spilte før landslagssamlingen, preger ham fortsatt.



– Jeg vil ikke tenke på det, for da ... Det gjør vondt ennå, det gjør det.

I siste Bundesliga-runde kunne Julian Ryerson og Borussia Dortmund sikret ligatittelen. Men 2-2 på hjemmebane mot Mainz, sørget for at gule nok en gang tapte tittelkampen til Bayern München.

– Det er noe av det tyngste man kan være med på. Det er det tyngste jeg har vært med på, innrømmer lyngdølen.

– Vi var så nære. Vi trodde at vi ... Eller, ikke trodde at vi hadde det, men det var veldig realistisk. Hjemmekamp mot Mainz. Vi har vært fantastiske på hjemmebane og går utpå der og føler at man vinner uansett.

KNUST: Julian Ryerson ga alt, men det holdt ikke for Borussia Dortmund mot Mainz. Foto: Timgroothuis / BILDBYRÅN

Redd Ryerson: – Turte ikke gå bort



Men seieren uteble da det gjaldt som mest. Én av dem som knuste Ryersons drøm var landslagskompis Andreas Hanche-Olsen. Mainz-spilleren headet bortelaget foran i 2-2-kampen.

Hanche-Olsen innrømmer at han fryktet Ryerson etter den dramatiske kampen.

– Jeg er fortatt kompis med Julian, ja! Jeg turte ikke å gå bort å snakke med ham etter matchen, for da hadde han slått meg ned.

– Vi er kompiser nå, vi har skværet opp, sier Mainz-spilleren.

SCORET: Andreas Hanche-Olsen rytet Borussia Dortmund med sin 1-0-scoring etter corner. Foto: Timgroothuis / BILDBYRÅN

Midtstopperen har dyp medfølelse med Dortmund-spilleren.

– Jeg skjønner at den er tøff. Jeg følte med Julian og Dortmund etter kampen der. Det var en spesiell stemning.

– Før matchen så sto vi på oppvarming og kunne ikke prate med hverandre fra en meters avstand. Det var så høyt. Da vi scoret der ble det helt stille.

– Man kunne føle nerven og spenningen i hele kampen, og det var ganske spesielt. Jeg merket hvor knust de var etterpå.

– Det første folk tenker på

Ryerson sier at han forventet spørsmål om Bundesliga-thrilleren på landslagssamlingen.

– Jeg kjente litt på det i går. Det er jo det første folk tenker på, ikke sant. Spesielt med Hanche også på samling, sier Ryerson.

– Har dere skværet opp?

– Vi var veldig gode kompiser før den kampen ... Men nei, vi er det ennå. Det går fint.

Se Norge-Skottland på TV 2 Direkte og Play lørdag fra kl. 17.00!