Han får skylden etter dommer-fiaskoen

– Newcastle har all rett til å føle seg ranet.

Det er konklusjonen til tidligere toppdommer Mark Clattenburg, som nå har sin egen spalte i Daily Mail.

PSGs svært omdiskuterte straffespark på overtid mot Newcastle har skapt sterke reaksjoner.

Rasende eksperter krever endring, mens Clattenburg mener at avgjørelsen ble tatt i strid med dommernes instruksjoner.

– Denne straffen gikk mot Uefas retningslinjer, og Newcastle betalte prisen for det, skriver han.

Ifølge Sky Sports har også Uefa tatt grep. VAR-teamet fra oppgjøret, ledet av polske Tomasz Kwiatkowski, skulle egentlig styre videodømmingen under onsdagens oppgjør mellom Real Sociedad og Salzburg, men Sky og flere andre medier melder nå at de er fratatt den oppgaven.

Lurt av vinkelen

Mark Clattenburg sammenligner straffesituasjonen med en hendelse tidligere i kampen, der Newcastles Lewis Miley ble truffet på låret, før ballen spratt videre i en arm som var litt ut fra kroppen.

Da ble dommer Szymon Marciniak ikke sendt til VAR-skjermen. Det ble han derimot da ballen traff Tino Livramentos brystkasse, før den spratt videre inn i albuen hans.

– Ved monitoren blir Marciniak overbevist om at Livramentos arm er strukket ut på grunn av vinkelen VAR viser ham. Men vinkelen fra bak mål, som vi alle så på TV, men VAR ikke viste Marciniak, viser at dette ikke var tilfelle, forklarer Clattenburg.

VAR-FEIL: Mark Clattenburg mener dommer Szymon Marciniak ikke hadde riktige bilder da han tok beslutningen. Foto: Rui Vieira

Med feil bilder på skjermen, ble også beslutningen feil.

– Livramento gjorde ikke kroppen større. Armen hans var i naturlig posisjon med tanke på bevegelsen han gjorde. Han hadde ingen tid til å reagere på retningsforandringen, konkluderer Clattenburg.

Tirsdagens kampleder var heller ikke noen hvem som helst.

– Szymon Marciniak dømte VM-finalen, og Tomasz Kwiatkowski var hans VAR. De er en erfaren og høyt respektert duo, men dette må stå igjen som en enorm feil fra deres side, bedømmer Clattenburg.

ERFARENT TEAM: Forrige sesong dømte Szymon Marciniak (helt til høyre) både VM-finalen og Champions League-finalen, noe kun Howard Webb har gjort før ham. Tomasz Kwiatkowski (helt til venstre) er hans VAR-følgesvenn. Foto: Nick Potts/PA Wire.

– Har gått i helt feil retning

Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg er helt enig i at beslutningen ble helt feil.

– Ikke i nærheten av straffe, heller ikke etter dagens regelverk, konkluderer han.

Han mener det dømmes hands oftere nå enn da han selv var aktiv. Og utviklingen liker han ikke.

– Handsregelen og fortolkningene har gått i helt feil retning. Det er blitt mer og mer hands. Flere og flere tilfeldige situasjoner som blir hands. Det synes jeg ikke er riktig retning i det hele tatt. Da er sjanse for at kamper blir avgjort på tilfeldigheter større, enn om det var et større krav om forsettlighet som skulle til, mener Staberg.

– Det må en regelendring til, der hvor dette med forsett kommer inn i større grad enn i dag. Og så må fortolkningene følge på. Det er mitt ønske. Jeg får det ikke til julegave, men jeg tror de kloke, eldre herrene som bestemmer dette, er nødt til å ta til seg at det ikke bare er våre gutter i studio som reagerer slik, sier den tidligere toppdommeren, som fortsatt lever i håpet.

– Hele Fotball-Europa, hele fotballverden, vil ikke ha det slik. Da må det en endring til.

– Ekstremt frustrerende

Newcastle-manager Eddie Howe var, ikke overraskende, også svært frustrert.



– Jeg mener det er en dårlig avgjørelse, og det er ekstremt frustrerende for oss, som du sikkert skjønner, med så lite tid igjen av kampen. Det er ikke noe vi kan gjøre med det nå, sier Newcastle-manager Eddie Howe i et TV-intervju gjengitt av Sky Sports.

I et intervju med TNT Sports utdyper Howe frustrasjonen.

– Det er ikke straffe når ballen treffer brystet hans først og deretter hånden som er lav. Men jeg har ikke lov til å oppsummere. Jeg kan ikke si min oppriktige mening, åpenbart.



For Newcastle kan scoringen i verste fall bety Champions League-exit, ettersom de ikke lenger har avansementet i sine egne hender.

Newcastle ligger à poeng med Milan, som de møter i siste gruppespillkamp. Den kampen er de nødt til å vinne for å kunne gå videre.

Samtidig trenger PSG «bare» å slå Dortmund borte for å være sikret avansement. Den tyske klubben er allerede klar for sluttspillet.