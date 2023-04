– Han er jo nærmest OBOS-ligaens mafiaboss

I denne ukens episode av Fotballpodkasten er det OBOS-spesial, med nesten to og en halv time(!) om alt før årets sesong i OBOS-ligaen.

Et av lagene som vies spesielt mye oppmerksomhet, er Kongsvinger.

Hedmarkingene har fått inn tidligere Mjøndalen-trener Vegard Hansen, og med «Mr. Kongsvinger» Espen Nystuen som daglig leder kan klubben fort komme til å by på litt av et show.

Hør hele episoden, der panelet går grundig gjennom samtlige lag i OBOS-ligaen!

NYTT EVENTYR: Vegard Hansen og Espen Nystuen da førstnevnte ble presentert. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Respekterer hverandre enormt

Moss-spiller og gjest i podkasten, Amin Askar, forteller at Kongsvingers treningsprogram skiller seg ut.

– Jeg trodde at det var Vegard Hansen som styrte opplegget med svømmingen og løpingen, men det er hovedsponsor MAPEI som har stått for det treningsregimet. De går liksom en annen vei. At en sponsor styrer treningsregimet er noe helt nytt for meg, sier han.

På ledersiden er det flere sterke personligheter.

– Espen Nystuen er jo nærmest OBOS-ligaens mafiaboss. Han er en lur ringrev, som gjør det som skal til for å få resultater, mener Tosterud som også nevner at Nystuen har hatt mange ulike roller i klubben.

Panelet er spent på samarbeidet mellom Nystuen og Vegard Hansen.

– De kjenner hverandre godt og respekterer hverandre enormt, men samtidig er det to veldig sterke personligheter som har en veldig klar mening om hvordan ting skal gjøres, sier Tosterud.

OBOS-kongen

I fjor endte klubben på sjetteplass som nyopprykket. Dermed var de altså nederst av lagene på kvalikplass. Likevel kom de seg helt til kvalikfinalen, hvor de tapte for Sandefjord.

– Jeg har aldri sett maken til kvalikløp som det Kongsvinger hadde i fjor, sier Lutnæs.

Tosterud har troen på at laget kan være med i toppen også i år.

– Jeg er veldig positiv til Kongsvinger når det gjelder deres muligheter til å kjempe om kvalikplass og også til og med direkte opprykk, sier han.

På spillersiden er det nærmest fast tradisjon at Adem Güven forlenger med et år om gangen.

– Vi har jo egentlig døpt han til OBOS-kongen. Han har vært med i mange år, forteller Lutnæs.