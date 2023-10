Han er hjernen bak Norges tetteste forsvar: – Jeg er en trist fyr

På lokalt kaller man ofte Levanger for «slow city». En liten time nord for Trondheim er det lite som minner om stress, mas og travle mennesker med overfylte agendaer.

Men i stillheten spirer ofte liv. Så også i Levanger.

Nå er byens fotballag i ferd med å vekkes fra en fem års lang dvale.

UBESEIRET: Etter 21 kamper i Post Nord-ligaen står Levanger med 18 seire og tre uavgjort. Foto: Per-Atle Karlsen

– Man er privilegert som får lov til å gjøre dette. Det er ingen selvfølge i det hele tatt. Vi er en liten klubb, så vi får styrt mye som vi vil selv. Det er en kjempefordel og kjempeinspirerende. Det å få lov til å oppleve en medgang nå, i klubben som vi er så glade i, det betyr veldig mye, sier Per Verner Rønning.

Du husker han kanskje aller best som en kompromissløs stoppersjef i Bodø/Glimt eller Rosenborg.

Nå er han hjernen bak en Levanger-sesong som fort går inn i historiebøkene som en av de beste i klubbens levetid.

FORSVARSBAUTA: I sin spillerkarriere var Rønning en kompromissløs midtstopper. Nå har han gjort sitt Levanger til Norges beste forsvarslag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Uslåelig

Siden Rønning tok over jobben på Moan Idrettspark i 2020, har klubben gradvis forbedret sin posisjon i Post Nord-ligaen.

I 40-åringens fjerde sesong er det som i regla: En-to-tre! På det fjerde skal det skje.

MENINGSLØST: Opprykk vil ikke Levanger-treneren høre snakk om. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det vil tiden vise. Det er helt meningsløst for min del å sitte å tenke på noe som skjer fram i tid. Igjen, mister du fokus i en brøkdel av et sekund, så taper du hver bidige fotballkamp i denne ligaen, så enkelt er det, sier Rønning bestemt.

For selv etter 18 seire og tre uavgjort på 21 serierunder, og med en luke på ni poeng ned til serietoer Tromsdalen med fem kamper igjen, er det uaktuelt å snakke om opprykk.

I Levanger-garderoben er det ordet forbudt.

– Ja, da tar jeg dem om jeg hører det, ja, selvfølgelig. Det handler om tilstedeværelse og det som skjer rundt oss får vi ikke gjort så mye med, sier Rønning.

KAPTEIN OG FORSVARSSJEF: Håvard Kleven Lorentsen har styrt Levanger-forsvaret med jernhånd denne sesongen. Foto: Per-Atle Karlsen

– I garderoben er det et knallhardt fokus på at ordet ikke er et tema engang, sier lagets kaptein Håvard Kleven Lorentsen.



– Hvilket ord?

– Det kan man ikke uttale seg om. Vi er strenge der og vi prøver å holde alt i den retning unna oss, humrer han.

Norges tetteste forsvar

Det enorme fokuset på hverdagen og neste oppgave må sies å ha fungert svært godt for Levanger.

ELSKER DET: En god takling eller en oppofrende blokkering er noe av det Per Verner Rønning liker aller best. Foto: Per-Atle Karlsen

Gjennom den tankegangen kan de også smykke seg med tittelen «Norges tetteste forsvar».

– Hemmeligheten er dem som sitter i garderoben, det er ikke noe mer hokus pokus. Rønning.



På 21 kamper har hans mannskap kun hentet ballen ut av nettet 13 ganger. Det er minst av samtlige lag på de tre øverste nivåene i norsk fotball.

KNALLHARDT ARBEID: Kleven Lorentsen er tydelig på at hele laget står bak Levangers suverene forsvarstall. Foto: Per-Atle Karlsen

– Først og fremst er det folk som jobber knallhardt i alle ledd. Vi står jo bak der, men det er sjeldent at vi blir utsatt for veldig mye trykk. Det er en gjeng som jobber knallhardt for hverandre, som har en herlig sult og som nekter at noe skal komme bak, sier midtstopper Kleven Lorentsen.

Alltid, svarer Per Verner Rønning med et glis, på spørsmål om en god blokker smaker like godt som et skudd i krysset.

– Jeg elsker jo det å holde nullen og det er mange som er lik meg på det her. Fotballkarrieren min preger jo meg i trenergjerningen også. Da er det kanskje naturlig at prioriteten vår er defensivt først, altså at man jobber deretter, fortsetter den gamle stopperkjempen.



POTTE TETT: Med 13 baklengs på 21 seriekamper er Levanger det laget som slipper inn minst av samtlige i de tre øverste divisjonene. Foto: Per-Atle Karlsen

Paranoid

På søndag gjester serietoer Tromsdalen Levanger for det som blir en real seriefinale.

Med seier vil trønderne ha en luke på tolv poeng med fire kamper igjen, og en retur til OBOS-ligaen vil langt på vei være sikret.

Slikt blir man paranoide av nord i Trøndelag.

– Enkelte greier er helt useriøst, men det er noen rutiner som ikke kan forandres, så det stemmer. Dagen før kamp spiller vi typisk «old vs. young», og da skal det alltid startes med ball fra samme målvakt og samme side. Der starter det, gliser Kleven Lorentsen.

PARANOID: Når alt går godt, er det ikke snakk om å endre på noe. Foto: Per-Atle Karlsen

Rønnings høyre hånd og spillende assistenttrener, Jo Sondre Aas, nikker anerkjennende.

– Vi blir jo litt paranoide på det vi holder på med når det går godt. Vi har lyst til å bare fortsette og fortsette og fortsette. Det gjør nok at spillerne kan oppleve litt merkelig ting av og til, humrer Aas.

Stålfokus. Det kan man trygt si om lagets hovedtrener også.

«EN TRIST FYR»: Sånn beskriver Per Verner Rønning seg selv. Så lenge hans lag ligger der det ligger, lever han nok imidlertid godt med den beskrivelsen. Foto: Per-Atle Karlsen

– Her og nå. Det høres fryktelig kjedelig ut, men jeg er jo en trist fyr. Det handler om å hele tiden klare å nullstille den gjengen i garderoben og det å opprettholde den sulten som faktisk ligger der. Vi får se hvor det ender til slutt, avslutter Rønning, med et lurt smil om munnen.