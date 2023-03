Han er fast på et av Europas beste lag. Nå spås Aursnes å bli en nøkkelspiller for Norge

Kontrastene er enorme for sunnmøringen som startet året 2021 med å kjempe om gull med Molde.

Etter ett år i nederlandsk fotball, ble han solgt til den portugisiske storklubben Benfica for 150 millioner sist sommer.

I Benfica har Fredrik Aursnes i løpet av kort tid blitt en nøkkelbrikke for laget som leder serien og er klare for kvartfinalen i Champions League.

I år er drømmen til Aursnes å vinne Champions League.

– Ja, jeg tror det er mulig, men det blir tøft. Samtidig tror jeg at vi har havnet på den gunstige siden av trekningen, sier Aursnes om vinnersjansene.

Han vurderer kvartfinalen mot Inter som helt åpen. Blir det avansement, venter Napoli eller Milan i semifinalen.

UKENS SPILLER: Fredrik Aursnes ble til banens beste og senere til ukens spiller i Champions League etter 2-0-seieren borte mot Club Brugge i åttedelsfinalen. Benfica tok seg til kvartfinalen på lekende lett vis. Foto: Armando Franca

– Så undervurdert at jeg er overvurdert

Bare det at Benfica har et berettiget håp om å vinne Champions League forteller litt om størrelsen på klubben til Aursnes.

– Det er enormt. Det er en ekstrem «passion» rundt klubben. Det er lidenskap, og det er ekstremt gøy å være med på, sier han.

Men til tross for at Aursnes er en av bare tre nordmenn som fortsatt henger med i Champions League, og at han har blitt en nøkkelspiller for klubben sin, er ikke Aursnes mannen som oftest stjeler overskriftene i norsk media.

– Det har jeg ikke noe behov for heller, sier han.



Flere har pekt på at Aursnes er undervurdert. Det har han selv fått med seg.

– Jeg hører alle sier det. Men snart er jeg så undervurdert at jeg er overvurdert, sier han selv.

GODE VENNER: Erling Braut Haaland, Fredrik Aursnes og Eirik Hestad var en fryktet Molde-trio. Nå er alle blitt utenlandsproffer. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– En av de første Ståle tar ut

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er i alle fall ikke i tvil om hvordan han vurderer Fredrik Aursnes.

– Det er ingen tvil om at Aursnes skal starte mot Spania. Det er jeg helt sikker på. Han har vært strålende for et lag som har tatt seg til Champions League-kvartfinalen og har vist i det siste at han er i storform. Aursnes er en av de første Solbakken setter opp i oppstillingen sin, sier Mathisen.

Selv vil ikke Fredrik Aursnes – som hittil bare har startet tre landskamper – legge seg borti om han bør starte mot Spania.

– Det tror jeg Ståle (Solbakken) vet best, sier han på spørsmål om han bør starte.

Nå blir Aursnes uansett sett på som så viktig at Ståle Solbakken før samlingen tok turen til Lisboa, der han blant annet forhørte seg om rollen til Aursnes i Benfica.

Landslagssjefen returnerte fra Lisboa mektig imponert over inntrykket klubben ga.

– Jeg synes hele klubben var imponerende. Jeg tror ikke det er en tilfeldighet at de har gjort det så godt i år, fortalte Solbakken da han denne uka gjestet B-landslaget.

I Portugal har han stort sett spilt på venstresiden. På landslaget og i norsk fotball spilte han stort sett sentralt.

TRE FRA START: Fredrik Aursnes har bare startet tre landskamper for Norge. Foto: Javad Parsa

Aursnes bruker få ord på hvor han helst ønsker å spille.

– Samma det, svarer han.

– Var dyrt

Mer snakkesalig blir han om livet i Portugal og veien dit.

For det har gått fort for Fredrik Aursnes, som virkelig slo gjennom på den internasjonale fotballscenen i midten av 20-årene.

– Det er vanskelig å si hvorfor det tok såpass lang tid. Jeg følte jeg var klar for steget (da jeg gikk fra Molde). Jeg tror det handler litt om at den norske ligaen er ganske god. Gjør du det bra i Nederland for eksempel, så tror jeg veien videre er ganske kort, sier han.

Han tror litt av suksessformelen hans har vært å gå til klubber med trenere som virkelig har hatt sansen for hans stil.

– Kanskje har jeg vært litt heldig. Men jeg snakket jo med treneren til Feyenoord og følte at han hadde et sterkt ønske om å hente meg. Det tror jeg er viktig. Det samme var det nå i Benfica. Jeg tror det er viktig å ta en god prat med trenerne, sier Aursnes.

Samtidig erkjenner han at at det har gått litt fort; fra utgående kontrakt i Molde og billigsalg til Feyenoord til Benficas 150-millionersmann.

– Jeg tenkte det var litt dyrt, men det har gått bra i Portugal og jeg tror for så vidt at de er happy med hvordan jeg har gjort det, sier Fredrik Aursnes.