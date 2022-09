– Han begynner virkelig å bli lei

Se Atlético Madrid - Real Madrid søndag kl. 20.30 på TV 2 Sport 1

Antoine Griezmann har fått rollen som superinnbytter for Atlético Madrid i sesonginnledningen. Franskmannen har til gode å starte for Diego Simeone, men har kommet inn i alle kamper.

Og det virker å være et fast mønster på når han byttes inn. I samtlige Atlético-kamper har han entret banen etter rundt timen. Bare sjekk oversikten her:

Antoine Griezmanns kamper denne sesongen LaLiga: 1. runde, Getafe: Inn etter 62 minutter

2. runde, Villarreal: Inn etter 62 min

3. runde, Valencia: Inn etter 64 min

4. runde, Real Sociedad: Inn etter 63 min

5. runde, Celta Vigo: Inn etter 63 min Champions League: 1. runde, Porto: Inn etter 61 minutter

2. runde, Leverkusen: Inn etter 63 minutter

Det er ikke tilfeldig at Griezmann byttes inn til samme tidspunkt hver kamp. Grunnen er en disputt mellom Barcelona og Atlético Madrid rundt spilleren.

I 2019 gikk Griezmann til Barcelona etter fem suksessfulle år i den spanske hovedstaden. Men VM-vinneren fra 2018 ble aldri en kulthelt på Camp Nou, og klubben valgte å sende ham tilbake til Atlético på et toårig lån.

Men det er uenighet om innholdet i avtalen. Barcelona hevder at en kjøpsplikt på rundt 40 millioner euro skulle vært utløst etter at franskmannen spilte mer enn 50 prosent av tiden forrige sesong.

Atlético har imidlertid en annen oppfatning, og mener også at denne andre sesongen teller. Derfor spiller Griezmann bare den siste, drøye halvtimen, for å slippe å betale dyre summer for en 31-åring.

SMÅ GLEDER: Antoine Griezmann fikk to sesonger i Barcelona før klubben ikke var veldig interessert i ha ham igjen. Foto: Josep Lago

Vurdert rettsak

TV 2s ekspert på LaLiga, Guillem Balagué, har godt kjennskap til saken. Han forteller at forholdet mellom de spanske gigantene har vært dårlig den siste tiden.

– Hele saken nådde kokepunktet forrige uke, da alle sto fastlåst til sin posisjon. Atletico stod på sitt og mente de ikke gjorde noe ulovlig. Sannheten er at det bare var den første sesongen klausulen om å maks spille 50 prosent gjaldt, og han spilte 81 prosent, sier han.

Flere medier, inkludert Daily Mail, meldte i forrige uke at Barcelona vurderte å gå til rettssak mot Atlético for å få saken avgjort til sin favør.

Griezmann selv har vært stille rundt situasjonen, men er ikke alt for tilfreds med å spille rollen som en joker fra benken.

– Han har akseptert situasjonen fordi han elsker Atlético Madrid og å spille under Diego Simeone. Selvfølgelig vil han spille fra start, men det er en situasjon som han virkelig begynner å bli lei av. Dette har Barcelona og Atlético Madrid forstått, og de ønsker å inngå en avtale.

Langer ut mot Atlético

Balagué mener det er hovedstadsklubben som kommer dårligst ut av det, og er ikke imponert over hvordan det er løst.

– For meg virker det som å være total mangel på respekt fra Atlético Madrid fra starten av. At en finansiell situasjon styrer fotballavgjørelser. Simeone er en klubbmann og gjør det han blir fortalt, men du bør respektere hva man signerer. 40 millioner euro høres mye ut, men det er det man signerer.

For noen måneder siden ble det gjort forsøk på å komme til en løsning.

Her avgjør han som innbytter elleve minutter på overtid

– Atletico prøvde å løse det i sommer med å betale 20 millioner euro til Barcelona. De sa nei, og insisterte på at de måtte ut med det de var enige om tidligere.

Kan bli snarlig enighet

Den franske sportsavisen L'Équipe rapporterte tidligere i uken at klubbene jobber for å bli enige om en ny avtale som gjør at Griezmann kan gå permanent tilbake til Atlético Madrid for rundt 25 millioner euro.

– Jeg tror saken nærmer seg en løsning. Etter det jeg vet har ikke Atletico og Barcelona inngått en enighet, men de er nære. Noe er i ferd med å skje, sier Balagué.

Men Atlético-president Enrique Cerezo avviser at det er noen form for enighet mellom klubbene.

– Vi har ikke møtt Barcelona og vi har ikke planlagt å gjøre det. Griezmann-saken er veldig klar; For øyeblikket står vi på samme punktet som før. Ingenting har endret seg med Barcelona og saken er den samme som i forrige sesong, har han uttalt, ifølge Fabrizio Romano.

Barcelona-manager Xavi Hernandez er ordknapp om situasjonen.

– Jeg har ikke vært involvert siden han ikke har vært vår spiller denne sesongen. Det har vært møter rundet det, og det er en utfordring for både Barcelona og Atlético. Jeg kan ærlig talt ikke si noe om det, sa Xavi på en pressekonferanse nylig.