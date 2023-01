Haller tilbake på trening etter kreftdiagnosen

TILBAKE: Sebastien Haller er nå tilbake på trening etter kreftdiagnosen. Her bidro han på Ballon d'Or-utdelingen i oktober fra sykesengen. Foto: FRANCK FIFE

Haller har gjennomgått to vellykkede operasjoner etter kreftdiagnosen. Han har også blitt behandlet med cellegift.

Mandag gjennomførte 28-åringen sin første treningsøkt med Dortmund.

– Godt nytt år alle sammen! Og det starter veldig bra for meg fordi det er synonymt med å komme tilbake til treningsfeltet.

Det skriver spissen i et innlegg på Instagram og legger ved et bilde av seg selv på en ergometersykkel.

– 2022 var ikke det letteste året, men det forberedte meg på å ta alle de nye utfordringene som 2023 vil by på. Gleder meg til å se dere alle igjen, fortsetter han.

Dortmunds sportsdirektør Sebastian Kehl bekrefter overfor Bild at stjernespissen nå er å regne med igjen:

Sebastien Haller jubler etter scoring da han var i Ajax. Foto: NTB

– Vi er veldig glade for at Sébastien er tilbake i Dortmund og kan bli med på laget. De siste ukene har vært veldig positive. Sébastien har kjempet vanvittig for dette. Han er utrolig positiv og ønsker å komme tilbake på banen.

Haller ble signert for 326 millioner kroner fra Ajax til Dortmund i juli 2022. Det var på en treningsleir i Sveits samme måned han begynte å ane at noe ikke stemte. Etter en grundig undersøkelse fikk han diagnosen, og begynte umiddelbar behandling.

