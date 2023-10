– Hadde jeg bestemt, hadde jeg gitt Gullballen til Haaland

TV 2s eksperter er samstemte om at Lionel Messi er tidenes fotballspiller, men de er ikke enig i at han var best forrige sesong.

– Jeg elsker Lionel Messi, men det går nesten ikke an å prestere bedre enn hva Erling Braut Haaland gjorde forrige sesong.



Det sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen. Og Haaland er ikke mindre het nå, etter å ha dominert Manchester-derbyet i helgen. To scoringer og en målgivende i 3-0-seieren fikk han på alle lepper.

Mandag deles den største individuelle prisen i fotballen ut.

Gullballen.

Trolig står det kun mellom to spillere.



Ikonet Lionel Messi og vidunderbarnet Erling Braut Haaland.

LEGENDE: Lionel Messi sammen med seks av de sju Gullballen han har vunnet. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

– Hadde jeg vært enerådende og bestemt, så hadde jeg gitt Gullballen til Haaland, sier Mathisen og fortsetter:

– Hva mer kunne Haaland gjort? Han vant Champions League og Premier League, han ble toppscorer i begge turneringene. Bortsett fra å bytte statsborgerskap, kunne han ikke gjort så mye mer. Hva med alle rekordene han slettet på én sesong?

Mathisen viser blant annet til L´Équipes spillerbørs. Den franske storavisen er kjent for å være svært streng med karakterene de deler ut.

Kun 14 spillere har fått toppkarakter av avisen gjennom tidene.

– Erling Braut Haaland fikk to tiere av L´Équipe forrige sesong. Det er like mange som Lionel Messi har fått gjennom hele sin karriere, sier Mathisen.

Mener det er vanskelig å tale imot Haaland som vinner

Lionel Messi har vært blant verdens beste fotballspillere i tre tiår, men gjennom hele karrieren har han jaktet VM-tittelen som gjorde at mange argentinere rangerte Diego Maradona over ham.

På nesten egen hånd bar han Argentina til VM-tittelen i Qatar.

En triumf som også trolig blir tungen på vektskålen mandag, skal man tro oddsmarkedet og lekkasjer fra troverdige medier og journalister.

– Jeg mener Messi er verdens beste spiller gjennom alle tider. Maradona var helt sinnssykt bra, men rent statistisk og hva han har gjort spillemessig, er det veldig lett å argumentere for at Messi er tidenes beste, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– På mandag handler det konkret om hva de gjorde forrige sesong. Messi hentet seg opp i VM og var helt fantastisk, men han har ikke produsert på samme nivå som han har gjort tidligere.

– Så hvem fortjener å vinne Gullballen?

– I utgangspunktet bryr jeg meg ikke veldig mye om individuelle kåringer, siden fotball er et lagspill. Men når det først skal deles ut, så kan jeg jo si at Haaland fortjener å vinne den.

– Det han har gjort denne sesongen er helt enormt. I grunn er det vanskelig å tale imot ham som vinner, både objektivt og faktabasert, sier Thorstvedt.

ELLEVILL DEBUTSESONG: Erling Braut Haaland og Manchester City kronet en lang sesong med å løfte Champions League-trofeet. Foto: Nick Potts

Tror Haaland hadde vunnet om man ikke satte navn på prestasjonene

Begge de to favorittene kan vise til spinnville målpoeng-tall.

Begge to var også svært delaktige i store bragder forrige sesong.

Haalands mål var essensielle i Manchester Citys triumfer i Champions League og Premier League.

Messi på sin side bar nesten Argentina egenhendig til topps i VM.

– Tidenes fotballspiller gjorde det han manglet, han vant VM. Men alt det andre taler jo for Haaland, når man ser over hele sesongen. Man får priser for VMs beste spiller, Champions Leagues beste spiller osv. Over hele forrige sesong, utmerket Erling Braut Haaland seg mye mer, sier Simen Stamsø-Møller.

Så mange målpoeng sørget de for Lionel Messi: Ligue 1: 16 mål og 16 målgivende pasninger på 32 kamper. Champions League: Fire mål og fire målgivende pasninger på sju kamper. VM: Sju mål og tre målgivende pasninger på sju kamper Trofeer: VM og Ligue 1. Erling Braut Haaland: Premier League: 36 mål og åtte målgivende pasninger på 35 kamper. Champions League: Tolv mål og én målgivende pasning på elleve kamper. Trofeer: Champions League, Premier League og FA-cupen.

– Det blir jo ofte den største historien som blir utslagsgivende. Det er ofte den og ikke selve prestasjonen over en hel sesong som avgjør. Ser man på oddsmarkedet så er det jo snakk om 99 prosent sjanse for Messi, men det er jo egentlig ganske femti-femti, mener Stamsø-Møller.

Han mener VM-suksess veier for tungt i kåringen av hvem som skal vinne Gullballen.

– Dersom man hadde satt prestasjonene opp mot hverandre uten å sette navn på dem, så tror jeg Haaland hadde vunnet. VM veier tungt, for meg personlig veier det kanskje litt for tungt, sier Stamsø-Møller.

Dette er kriteriene for å vinne Det er hundre journalister fra de hundre best rangerte Fifa-nasjonene som avgir stemme. Én fra hver nasjon.

French Football som står bak utdelingen av prisen har lagt følgende tre kriterier til grunn for journalistene som skal avgi sin stemme: 1. Individuell prestasjon, viktige bidrag og imponerende oppførsel på banen. 2. Vital rolle på laget og bragdene deres. 3. Å være fair og vise klasse på banen.

Tidligere spisstjerner mener Messi bør få den

Duellen mellom de to stjernene har preget sportssendinger verden over den siste uken.

En av Premier Leagues beste målscorere gjennom tidende, Thierry Henry er sikker i sin sak.

– For meg, Messi. Ferdig. Over, svarte franskmannen da han fikk spørsmålet under CBS Sports sin sending onsdag.

PÅ PLASS: Thierry Henry gjestet Manchester Citys trening før vårens Champions League-finale. Foto: JASON CAIRNDUFF

Det mente tidligere Manchester City-spiller Micah Richards også under samme TV-sending.

– Et hvert annet år vill Haaland sannsynligvis fått den. Messi med det presset han hadde på å levere da han gikk inn til VM ... Ikke bare ved å score mål, men hvordan han presterte totalt sett, sier Richards.

En annen tung stemme i fotballen, brasilianske Ronaldo, er også sikker i sin sak.

– Gullballen bør gå til Messi, uten tvil. Det han gjorde i VM var helt spesielt. Det minnet meg om det Pelé og Maradona gjorde, sier «Fenomentet» til TNT Sports.

Men det er ikke fotballeksperter eller tidligere helter som avgjør vinneren av Gullballen. Det er det hundre journalister fra de hundre best rangerte Fifa-nasjonene som bestemmer.

MØTTES: Ronaldo var med på utdelingen da Lionel Messi fikk Gullballen i 2011. Foto: Michael Probst

– Haaland har rett og slett feil pass



For mens Lionel Messi herjet i Qatar-VM, hadde Erling Braut Haaland fri.

Norge var ikke med i mesterskapet.

– Jeg tror jo at alle som er glad i fotball håpet at Lionel Messi skulle vinne VM. Han har vært verdens beste i en årrekke og i mine øyne er han tidenes beste fotballspiller, sier Jesper Mathisen.

Lionel Messi har hele veien vært oddsfavoritt til å vinne Gullballen, men etter lekkasjer og rapporter fra troverdige medier og journalister, har oddsen gått helt ned i 1.01 i løpet av den siste uken.



– Haaland har rett og slett feil pass. Hadde han vært fra en større nasjon, hadde han spasert inn til Gullballen denne gangen. Han har ikke hatt muligheten til å prestere i et VM, sier TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

GJORDE RENT BORD: Lionel Messi kunne løfte både VM-trofeet og trofeet for turneringens beste spiller. Foto: KAI PFAFFENBACH

Han mener likevel at vi nordmenn må klype oss i armen og forstå hvor stort det er at Haaland i det hele tatt er blant favorittene.

– Bare det at Norge har en spiller i diskusjonen mot Lionel Messi … Det er jo helt latterlig at dette har stått mellom kun dem, det er helt uvirkelig.

– Før har vi vært stolte når en nordmann har scoret et mål i Premier League – nå har vi toppscoreren i Champions League og Premier League. Han kommer til å ende opp med én eller flere Gullballer. Det mangler sidestykke i norsk idrett, mener Mathisen.

Uansett hvordan Gullballen-kåringen ender, vil Haaland neppe reise tomhendt fra Paris.

Gerd Müller-trofeet (årets beste spiss) går med all sannsynlighet til jærbuen.

