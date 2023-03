Haalands samling imponerer: – En av de absolutt sjeldneste

De siste årene har Erling Braut Haaland vist frem eksklusive klokker for sine følgere i sosiale medier.

Den norske superstjernen har vist sin fascinasjon for klokker gjennom merker som Rolex, Breitling, Audemars Piguet og Patek Phillippe.

I januar gjestet Haaland podkasten «Klokkepodden», som blir utgitt av Urmaker Bjerke.

Der åpnet superstjernen opp om sitt forhold til klokker.

Ifølge Haaland tok interessen for alvor fyr under koronapandemiens inntreden i 2020, mye takket være familievennen Ivar Eggja, som også er blant Haalands aller nærmeste støttespillere.

– Vi har helt forskjellig klokkesmak, men vi synes samtidig at de samme klokkene er fine. Hver enkelt kan ha interesse for klokker, men samtidig ha så forskjellig smak, det liker jeg ganske godt med klokker, sier Haaland i podkasten.

Derfor har én av klokkene større betydning

I oktober ble det kjent at Haaland har inngått et samarbeid med klokkegiganten Breitling.

Sammen med blant andre basketstjernen Giannis Antetokounmpo og NFL-stjernen Trevor Lawrence, utgjør Haaland Bretlings «All-star-lag»

I den voksende klokkesamlingen er det én klokke som betyr noe spesielt for Haaland.

GAVE: Mino Raiola ga denne klokken til Haaland. Foto: Patek.com

En gave fra hans agent Mino Raiola, som dessverre gikk bort i 2022.

– Jeg fikk en klokke av agenten min som døde, jeg fikk den da jeg vant «Golden Boy»-prisen. Det var en Patek Philippe i rosegull. Det er en spesiell klokke for meg, jeg kommer til å ha den resten av livet. Jeg kommer til å huske for resten av livet at jeg fikk den av ham, sier Haaland i Klokkepodden.

– Blitt veldig populært

En av dem som har lagt merke til Haalands fascinasjon for klokker er klokkeentusiast Sigmund Sagberg Andersen.

Han har et godt øye til hva som beveger seg i klokkeverden og for sine følgere på Instagram legger han ofte ut bilder av sine egne klokker.

– Klokkesamlingen til Haaland er nok ikke unik på global basis. Det har blitt veldig populært å samle på eksklusive klokker for blant annet popstjerner og fotballspillere. I tillegg har nok ikke Haaland vært interessert i klokker i altfor mange år.

FØLGER MED: Sigmund Sagberg Andersen er svært interessert i klokker. Foto: Privat.

– Det er artig å se at han «drar på» når han først skal kjøpe seg klokker. Han velger ikke det tryggeste og mest klassiske, sier Sagberg Andersen til TV 2.

Klokkeentusiasten synes Haaland har en spenstig stil når det kommer til klokker og at det kan se ut til at han ikke er redd for å skille seg ut, verken med klokker eller klesvalg.

– Når man kombinerer verdensklasse på banen, litt Jæren-sjarm og kjappe replikker, så funker det!

TV 2 utfordret Sigmund Sagberg Andersen til å plukke ut tre av de mest eksklusive klokkene man har sett Haaland bruke.

HERJER: Erling Braut Haaland har tatt Premier League med storm. Tirsdag kveld er det vinn eller forsvinn i Champions League. Foto: LEE SMITH

– En av de absolutt sjeldneste

Klokkeentusiasten fikk plukke ut tre klokker som Haaland har brukt og måtte svare på tre spørsmål til hver av dem.

Spørsmålene var følgende:

– Hvor sjelden er klokken?

– Hvor vanskelig er det å få klørne sine i den?

– Hva er spesielt med denne klokken?

Her er de tre klokkene Sagberg Andersen valgte ut:

Audemars Piguet Royal Oak:

– Denne er ganske så sjelden. Jeg mener jeg har sett den på Gustav Witzøe (SalMar-arving) og Viktor Hovland (som er sponset av merket), men kan ikke huske å ha sett flere nordmenn med tilsvarende klokke. Men, så klart, ikke alle er like glade i å flashe klokkene sine, hehe.

– Royal Oak er generelt veldig vanskelig å få kjøpt i butikk og denne utgaven er en av de absolutt sjeldneste. Man må trolig ha en spesiell tilknytning til en Audemars Piguet-forhandler for å få kjøpe den.

– Det mest spesielle og åpenbare med denne modellen er at selve verket er synlig.

Vacheron Constantine Overseas Rosegold:

– Vacheron Overseas er generelt en ganske så sjelden modell og de med blå skive er nå kun å få kjøpt fra deres egne butikker. Den i rosegull er enda mer eksklusiv og også åpenbart dyrere.

– Det krever nok litt kjøpshistorikk for å få kloa i denne, men også litt økonomiske krefter!

– Klokken er en av Vacherons aller største klassikere.

Rolex Daytona Eye of the Tiger:

– Denne klokken tror jeg faktisk ikke det er mulig å kjøpe i butikk. Her har det nok vært en forespørsel direkte til Rolex.

– Klokken er meget sjelden. Et kjapt bildesøk på Google avslører at klokka eies av personligheter som Mick Jagger, Mark Wahlberg og Conor McGregor. Det sier vel sitt.

– Utseende taler vel for seg selv. Man bør være relativt interessert i klokker, glad i oppmerksomhet og ikke minst likvid for å gå til anskaffelse av en sånn klokke …

Om Erling Braut Haaland i det hele tatt eier Rolex-klokken er vanskelig å si. De eneste bildene av ham med den ble tatt under et portrettintervju med Urmaker Bjerke.

Det er vanskelig å anslå nøyaktig pris på disse tre klokkene, ettersom det nesten er umulig å få tak i dem ubrukt. På det brukte markedet er prisene betraktelig høyere enn hos forhandler.

Utsalgsprisene er følgende:

Audemars Piguet Royal Oak: 765 000 kroner.

Vacheron Constantine Overseas Rosegold: 930 000 kroner.

Rolex Daytona Eye of the Tiger: Ikke til salgs offentlig.