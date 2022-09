Haalands praktmål fikk Pep til å tenke på en av fotballens største legender

Manchester City-Borussia Dortmund 2-1

Forventningene til Erling Braut Haaland var store etter to mål i forrige Champions League-runde.

– For å være helt ærlig, så er jeg ikke sikker.

Braut-o-meteret – passerte spisslegender

Det svarte Jude Bellingham da han tidligere denne uken fikk spørsmål om hvordan Borussia Dortmund skulle stoppe Haaland.

Lenge så det ut til at de hadde en solid plan. Nordmannen slet stort med å komme til sjanser og gamleklubben forsvarte seg heltemodig.

Men som Dortmund vet best av alle. Nordmannen trenger bare én sjanse.

– Det er kunst, utbrøt TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.

Mens City-spillerne stormet mot Haaland, ble Rodri stående igjen. Spanjolen la hendene på hodet og så sjokkert ut over hva han hadde sett.

Selv har målscoreren en enkel forklaring på målet.

– Jeg tror jeg har veldig lange bein! Jeg tror det var derfor jeg nådde ballen, sier Haaland.

TØFT: Manchester City og Erling Braut Haaland måtte kjempe hardt for seieren onsdag. Foto: Tim Goode

Guardiola tenkte på legende da Haaland scoret

Manchester City-manager Pep Guardiola brukte store ord om spissjuvelen sin etter kampen.

Han valgte å trekke fram et av sine største forbilder, både som spiller og manager.

– Dere som kjenner meg vet hvordan Johan Cruyff har påvirket meg. Som person, manager og mentor. Alt egentlig. Han scoret et utrolig mål en gang mot Atlético Madrid. Det var ganske likt det Erling scoret i dag.

– I øyeblikket han scoret, tenkte jeg på Johan Cruyff, sier Guardiola under pressekonferansen.

Her forsøker Alfie Haaland å kopiere sønnens kunstscoring

Målet til Erling Braut Haaland var helt spesielt. Ut av ingenting vartet nordmannen opp med et akrobatisk nummer, som hører hjemme på en turnscene. Eller som Jesper Mathisen sier det:

– For de fleste spisser i verden er ikke det der en målsjanse. Han er så atletisk, han hører hjemme på et sirkus, sier TV 2s ekspert.

– Det målet er helt utrolig. Først skal man ha den fysiske kapasiteten til å gjøre det, så skal man gjøre valget og få ballen i mål. For ni av ti fotballspillere er det umulig å gjøre det der uten motspillere. Det er et helt utrolig mål, supplerer Morten Langli.

Dermed er Haaland oppe i 13 mål på sine første ni kamper for City.

– Det er helt vanvittige tall. Jeg tør ikke tenke på hvor dette ender, sier Myhre.

Anonym første omgang: – Haaland har fått det tøft

Dortmund-spillerne var garantert nervøse før møtet med målmaskinen som i sommer forlot dem.

Totalt scoret jærbuen 86 mål på 89 kamper for gultrøyene. Men Haaland slet stort med å komme til sjanser.

– Haaland har hatt tøff omgang mot røffe Dortmund-stoppere, sa TV 2s ekspert Jesper Mathisen i pausen.

– Dortmund virker veldig godt taktisk forberedt. De har hatt veldig god kontroll på Haaland, sa Morten Langli.

Gjestene tok ledelsen da Jude Bellingham headet Dortmund i ledelsen. Etter at Erling Braut Haaland sviktet i markeringen.

Blir TV 2s reporter skutt på med vilje her?

To drømmemål fra Man. City

Etter en drøy time kom Erling Braut Haaland til sin første mulighet. Minutter senere var han igjen på farten, men det ville seg ikke for Haaland.

Dermed var det andre som måtte ta ansvar. Ti minutter havnet ballen i beina til John Stones. Midtstopperen hamret til og ballen smalt i nettaket. Et fantastisk mål av midtstopperen.

Se suseren til John Stones!

Så var det duket for Erling Braut Haaland.

Et innlegg så ut til å være altfor langt for nordmannen. Men på akrobatisk vis fikk Haaland kastet et bein opp i luften. Mer skulle ikke til. Kampen var snudd om på fire minutter.

– Vi vet at når Erling er foran mål, så gjør han alt han kan for å få den i mål, sier Kevin de Bruyne til TV 2.