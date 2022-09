Haalands melding etter showet

Erling Braut Haaland viste Pep Guardiola at han har skumle planer i Champions League denne sesongen.

Sevilla-Manchester City 0-4

Erling Braut Haaland har tatt Manchester City med storm. Tirsdag ventet hans første Champions League-kamp for de lyseblå.

20 minutter tok det før jærbuen tegnet seg på scoringslisten.

I andre omgang brukte han igjen 20 minutter før han kunne slippe jubelen løs.

Erling Braut Haaland dukket ikke opp for pressen etter kampen, men tok til Twitter:

– Champions League er tilbake og jeg elsker det, skriver målmaskinen.

TV 2s ekspert nesten målløs

Jesper Mathisen befant seg på tribunen som ekspertkommentator under kampen. Da målene rant inn for jærbuen, slet sørlendingen med å stokke ordene.

– Vi vet nesten ikke hva vi skal si lengre. Vi er snart tomme for ord, utbrøt Mathisen.

– Det finnes ikke fotballspillere i verden som er mer giftige enn Haaland, var dommen til TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

På sine første 20 Champions League-kamper står Haaland med 25 mål.

Det er verdt å nevne at tidenes mestscorende i turneringen, Cristiano Ronaldo, stod med null mål på sine første 28 kamper.



– Han er en målmaskin. Jeg tror alle visste det fra før. Det kommer ikke til å bli annerledes hos oss. Vi skaper mye og jeg tror det var derfor han valgte oss. Vi skal forsøke å gi ham målene han ønsker, sier Kevin de Bruyne til TV 2 etter kampen.

– Jeg tror antall mål han har hatt her, er ganske likt med hans tidligere klubber. Han har en utrolig nese for mål. Han kunne scoret to eller tre til. Han må bare fortsette slik, sier Guardiola om Haaland.

Spinnvilt karate-forsøk fra Haaland

– Han er som et dyr inne i boksen!

Kevin de Bruyne pisket ballen inn foran mål. Der hadde Haaland løpt seg fri og det var umulig for jærbuen å bomme.

– Den farligste i kombinasjonen i fotball-verden akkurat nå. Det er Kevin de Bruyne og Erling Braut Haaland, utbrøt TV 2s kommentator og fotballekspert Morten Langli.

Haalands ellevte mål for Manchester City. Hans 24 i Champions League.

– Han er som et dyr inne i boksen! Han er ustoppelig, var ordene TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen brukte.

– En bestemor på Bryne som mangler en veske

Doblet ledelsen

Tre minutter ut i andre omgang var rolle snudd om. Denne gangen var det Haaland som serverte belgieren. Men Sevilla-keeperen vartet opp med en nydelig redning.

Etter 59 minutter doblet Phil Foden ledelsen med et hardt skudd.

Også i andre omgang skulle det ta 20 minutter før Haaland fikk blod på tann. Etter 65 minutter havnet ballen i beina til 22-åringen fra Bryne. Selvfølgelig scoret han.

Kort tid etterpå ble Haaland byttet ut.

To minutter på overtid scoret Rúben Dias Citys fjerde mål.