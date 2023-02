Haalands eks-trener til TV 2: – Han blir gal

LEIPZIG (TV 2): Marco Rose (46) har trent Erling Braut Haaland (22) i to ulike klubber. Nå skal han forsøke å stoppe ham.

Hans gamle elev ble naturlig nok tema på pressekonferansen i Leipzig dagen før det første oppgjøret mot Manchester City i Champions League.

På spørsmål fra TV 2 om hva han vil oppsummere som nøkkelen til Haalands eventyrlige suksess, svarer Rose:

– Jeg tror det er hans mentalitet. Hvis han ser målet, blir han gal etter å score!

– Han jobber alltid for laget. Han har forbedret seg mye, den tekniske siden, bevegelsene hans og tingene rundt.

– Nå spiller han for et av verdens beste lag. Han har definitivt blitt en spiller i verdensklasse, fullfører Rose til TV 2.

Han understreker at Haaland ikke var et like ferdig produkt første gang de møttes, i starten av 2019 etter overgangen fra Molde til RB Salzburg.

– Han spilte ikke så mye da han kom, fordi han kom skadet til klubben. Han trengte også noen innspill. Det var annerledes for ham å komme fra Norge, spille vår stil, presse så mye, og han måtte jobbe med kroppen sin også, selv om han allerede så ut som Thor, sier Rose til latter fra salen.

– Etter noen måneder kunne du se kvalitetene hans. Han startet én kamp under meg og scoret, så dro han til U19-VM, der scoret han ni mål på én kamp (mot Honduras). Så dro jeg fra Salzburg, og han har fortsatt sin vei, og det må sies å være en god vei, sier han.

RB Leipzig er den klubben Haaland har scoret flest mål mot i karrieren, med seks fulltreffere på fire kamper. Kun Sevilla og Wolfsberger AC har fått like mange i sekken av den norske spissen.

Leipzigs svenske stjerne Emil Forsberg har virkelig blitt vant til å kjenne jærbuens vrede. Ikke bare spiller han for klubblaget som har sluppet inn flest Haaland-mål; han spiller også for landslaget som gjør det, etter de fire målene i Nations League i juni i fjor.

– Nå er ikke jeg forsvarsspiller, påpeker Forsberg overfor TV 2 før han fortsetter:

– Men jeg tror ikke det er mulig å forberede seg mentalt til å møte Haaland.

Saken oppdateres!