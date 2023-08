Haalands «bror» i City: – Familien og kjæresten hans er det viktigste

– Jeg kaller ham «brusjan»! Det er «bror» på norsk, ikke sant? Han lærte meg det i Dortmund. Det bare satte seg, og er et ord jeg aldri kommer til å glemme på grunn av Erling, sier Akanji i et intervju med TV 2.

Mer enn tre og et halvt år har gått siden de ble lagkamerater i Borussia Dortmund. I fjor sommer signerte Akanji – etter oppfordring fra Haaland på tekstmelding – for Manchester City kort tid etter at jærbuen hadde gått samme vei.

Den sveitsiske stopperen smiler bredt da TV 2 viser ham en montasje av to bilder.

Det ene er tatt i januar 2020 etter deres første kamp sammen:

STARTEN PÅ EVENTYRET: Erling Braut Haaland og Manuel Akanji feirer med Borussia Dortmund-fansen etter at førstnevnte debuterte med hat trick etter innhopp fra benken mot Augsburg den 18. januar 2023. Foto: MICHAELA REHLE

– Erling kom inn og scoret tre mål, sier Akanji og rister på hodet.

Det andre bildet er fra Manchester Citys parade i juni etter å ha vunnet Premier League, FA-cupen og Champions League:

– Og nå er vi trippelvinnere … Det er galskap, sier Akanji.

– Jeg sa det akkurat til ham: «Hvis du noen gang drar til en ny klubb, så blir jeg med deg!»

– Som Manchester City-fansen synger: «I'll follow you everywhere»?

– Kanskje ikke overalt! Jeg vet ikke hva han kommer til å gjøre. Vi får se hva fremtiden bringer for oss. Akkurat nå er vi veldig fornøyd her. Jeg håper vi får et par år til sammen her, sier Akanji.

Drar i parmiddager

Det er ikke bare på banen at de to har knyttet tette bånd. Akanji gir et innblikk i hvordan de også på privaten har funnet tonen.

– Vi kjenner hverandre ganske godt nå. Kona mi og kjæresten hans kommer også veldig godt overens. Vi drar noen ganger ut sammen alle fire, sier han.

Akanji har vært gift med sveitsiske Melanie Windler (28) siden 2019. Haalands angivelige kjæreste er Bryne-jenta Isabel Haugseng Johansen (19), som han har posert med på bilder etter blant annet Champions League-finalen.

FEIRET SAMMEN: Isabel Haugseng Johansen og Erling Braut Haaland etter Champions League-finalen i Istanbul. Foto: FRANCK FIFE / AFP

– Vi tilbringer også mye tid sammen i garderoben og på flyturer. Han er virkelig en fin fyr, sier Akanji om Haaland.

– Hvordan opplever du at han klarer å takle den enorme stjernestatusen han har fått siden dere ble kjent?

– På innsiden er han fortsatt et barn noen ganger, ler Akanji og fortsetter mer alvorlig:

– Jeg tror han har veldig gode folk rundt seg, med familien hans og kjæresten. Jeg tror det er det viktigste, å ha de rette folkene rundt deg så de kan minne deg på hvem du er, hva du kan gjøre og gi deg selvtillit. Det har han, og det er det viktigste.

Peker på Haaland-detalj

– Kan du gi et eksempel på noe Haaland gjør som skiller ham fra mengden, som kan forklare suksessen hans?

– Han har sulten til å score alle mål, uansett. Selv på trening når vi trener på avslutninger. Jeg har sett andre spisser som tar det litt rolig der, som kanskje prøver på noe fancy, men han vil bare score hver gang han får muligheten. Det er nok en viktig grunn til at han scorer så mange mål, sier Akanji.

ALLTID PÅSKRUDD: Erling Braut Haaland under Manchester Citys avslutningstrening dagen før supercupfinalen mot Sevilla i Athen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Det er en kjensgjerning at det ikke er lett å bli en umiddelbar suksess under Pep Guardiolas ledelse, noe flere av Manchester Citys signeringer de siste årene har fått erfare.

Men for både Haaland og Akanji har det vært annerledes. Begge skled rett inn i laget og overgikk forventningene allerede i sin første sesong.

– Det er ikke så lett, for han krever mye av oss, sier Akanji om å tilpasse seg livet under Guardiola.

ENGASJERT: Erling Braut Haaland reagerer etter at en lagkamerat misbruker en avslutning på trening. Han er den mest høylytte og engasjerte av alle under øvelsen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Men vi ønsker også å være den beste versjonen av oss selv. Vi prøver å gjøre det i hver kamp, og hvis vi ikke gjør det riktig, så sier han tydelig ifra. Men han roser oss også når vi gjør det bra. Han pusher oss til det neste nivået. Vi prøver bare å tilpasse oss best mulig til måten vi spiller på, sier han.

Onsdag kveld kan Haaland og Akanji vinne nok et trofé sammen når Manchester City møter Sevilla til finalen i UEFAs supercup. Kampen vises på TV 2 Play og TV 2 Sport 1 fra klokken 20.30.