Haalands Bayern-mareritt: – Hadde gjort godt for ham

Se Manchester City - Bayern München på TV 2 Sport 1 og Play fra kl. 20.00!

Som Dortmund-spiss spilte Erling Braut Haaland mange store kamper mot Bayern München mellom januar 2020 og sommeren 2022.

Fasit? Tap i alle sju kampene.

NYE TIDER? Som Dortmund-spiller tapte Erling Braut Haaland sju kamper mot Bayern München. Tirsdag møter han dem igjen. Foto: Paul Ellis

Ifølge den spanske storavisen Marca er Bayern det eneste laget som jærbuen har spilt fem eller flere tellende kamper mot uten å unngå tap.

– Jeg tror han er ekstremt gira på å vinne Champions League, men å sende ut Bayern hadde gjort godt for han som gammel Dortmund-spiller, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Det har derimot ikke manglet på bidragene til Haaland mot Bayern.

På de sju nederlagene, fem i Bundesliga og to i den tyske supercupen, viser statistikken fem scoringer og én målgivende.

– Haaland har aldri vært bedre

Som fersk Manchester City-spiss scoret imidlertid Haaland seiersmålet i en treningskamp mot Bayern München i fjor sommer.

Jærbuen er også i superform før tirsdagens stormøte, og står med elleve mål på de fire siste kampene.

Senest lørdag scoret han på et lekkert saksespark i Premier League-kampen mot Southampton, og viser at han for alvor er tilbake etter lyskeskaden som satte han ut av spill.

– Haaland har alltid vært en fantastisk målscorer, men har lagt til så mye mer i spillet sitt. Det saksesparket, at det er mulig å sette det i mål på den måten, det er akrobatikk og teknikk på aller høyeste nivå, sier eksperten, og legger til:

– Han har aldri vært bedre.

NYTT MØTE: Erling Braut Haaland, her for Dortmund for nesten ett år siden, er klar for nye dueller med Bayern München-stopper Dayot Upamecano. Foto: Andreas Gebert / Reuters

Nå møter Haaland Bayern igjen - denne gangen med Manchester City. Manager Pep Guardiola er sikker på at det vil bli et tøft oppgjør.

– I denne konkurransen handler det ikke om formen i Premier League. Det teller hvordan du presterer i løpet av de 90 minuttene. Den teller ikke hva man gjorde for tre dager siden, sier Guardiola.

Kveldens kamp ser du på TV 2 Play og Sport 1 fra klokka 20.00.