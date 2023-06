Haaland til TV 2: – Viser at det er mulig for alle

Erling Braut Haaland la seg ned og slo i bakken da dommer Szymon Marciniak blåste av for siste gang i Istanbul lørdag kveld.

I en alder av 22 år og i sin første sesong for Manchester City vant jærbuen Champions League etter 1-0-seier over Inter.

– Det viser at det er mulig for alle. Her kommer det en gutt fra Bryne som har ruslet i hallen og spilt fotball der, så det viser at det er mulig, sier Haaland til TV 2 på indre bane etter kampen.

– Det er helt utrolig!

– Min største drøm



Haaland gikk rundt i jubelscenene og ristet på hodet.

– Det er helt sinnssykt. En gutt fra Bryne vinner The Treble. Det er ikke så dårlig i første sesongen i Premier League, sier jærbuen.

Tårene kom for Haaland etter kampslutt.

– Ja, jeg gråt for første gang på veldig lenge i dag. Dette var min største drøm og jeg klarte å oppfylle den, sier Haaland til CBS.



– Jeg er så sliten og glad. Se deg rundt, alle smiler … Det er første gang for denne klubben, sier den norske superspissen.



Fotballgleden

Haaland ble hentet til Manchester City fra Dortmund i fjor sommer. Siden det har han scoret 52 mål på 53 kamper i alle turneringer.

– Det viktigste er å ha det kjekt, sier Haaland til TV 2.

– En historisk debutsesong

– Da vil man ha mer. Det har jeg tenkt siden jeg var «grævla» liten. Er det kjekt, gjør man mer. Det er egentlig det eneste jeg tenkte på. Det er helt fantastisk, sier han.



Det var første gang på tolv år at City-manager Pep Guardiola vinner Champions League. Katalaneren hylles av Haaland.

– Pep er verdens beste manager, det er ikke noe mer å si, sier Haaland.