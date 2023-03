Haaland til TV 2: – Klarer ikke å beskrive følelsen

Se Erling Braut Haaland bli hyllet av fansen i videovinduet øverst!

Etter å ha tatt en æresrunde foran egne supportere stilte Erling Braut Haaland opp til intervju med TV 2.

På spørsmål om han forstår hva han holder på med, svarte jærbuen på vanlig Haaland-vis.

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har ikke peiling, sier Haaland til TV 2.

– Det er en fantastisk følelse, jeg klarer ikke å beskrive følelsen. Jeg er glad, det er det jeg er.

Før kampen var Alfie Haaland gjest på indre bane for TV 2. Da fortalte han hvor imponert han er over at sønnen klarer å stenge alt ute når hele verden snakker om ham.

– Jeg forsto ganske tidlig at det ikke er noe jeg kan gjøre med meningene til folk. Folk må ha meninger for å være relevante. Jeg kan ikke gjøre noe, det eneste jeg kan gjøre er å gå ut på banen og gjøre det jeg er god til. Det fikk jeg til i dag, sier Erling Braut Haaland til TV 2.

JAKTEN PÅ TOPPEN: Erling Braut Haaland passerte flere storheter på måltavlen i Champions League tirsdag kveld. Foto: Grafikk: Fredrik W. Blekstad.

Kun Lionel Messi har tidligere scoret fem mål i en sluttspillkamp i Champions League.

Etter 63 minutter ble Haaland tatt av banen, da hadde han scoret fem mål.

– Da Guardiola tok deg ut virket det som om du sa noe til ham. Hadde du lyst på Champions League-rekorden da?

– Ja, selvfølgelig hadde jeg det.

Innrømmer at han ville ha rekorden

Sverige- og RB Leipzig-stjerne Emil Forsberg legger ikke skjul på hva han synes om Norges superstjerne.

– Erling er Erling. Han er en fantastisk fotballspiller og menneske. Han gjør fem mål i dag, det er ikke så mye mer å si enn å gratulere ham. Det er utrolig surt for oss, dere skal være glade for at dere har en slik spiss, sier svensken til TV 2.

CHECK: Erling Braut Haaland spiser opp rekordene som ligger foran ham. Foto: Grafikk: Fredrik W. Blekstad.

– Sykeste prestasjonen av en norsk fotballspiller

For de aller fleste fotballspillere forblir Champions League bare en drøm.

For Erling Braut Haaland har turneringen blitt hans lekestue.

Publikum reiste seg da Erling Braut Haaland ble byttet ut etter 63 minutter.

– Det er den sykeste prestasjonen av en norsk fotballspiller, sier Jesper Mathisen.

Da Haaland scoret sitt 30. mål var det etter 25 kamper. En bragd Cristiano Ronaldo brukte 77 kamper på, mens Lionel Messi måtte ha 48 kamper.